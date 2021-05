Los fiscales que intervinieron en el juicio por el atentado contra la AMIA apelaron la absolución del ex desarmador de autos y hoy abogado Carlos Telleldín, dictada por el Tribunal Oral Federal 3 en diciembre del año pasado. Los fiscales Roberto Salum, Santiago Eyherabide y Santiago Roldán pidieron que la Cámara Federal de Casación revierta la absolución y condene a Telleldín por "dolo eventual" en el suministro de la camioneta Trafic utilizada por los terroristas para el ataque.

"Reafirmamos que la Trafic que entregó Telleldín entre el 9 y 10 de Julio de 1994, producto de su actividad delictiva, fue utilizada por los ejecutores para producir el peor atentado terrorista de la historia de nuestro país", sostiene el recurso. "Consideramos sobradamente probado –por medio de evidencias- que el acusado se representó el resultado como probable y que siguió adelante, favoreciendo el hecho típico de los autores e incluso su impunidad", añadió.

El documento, de 45 páginas, descartó que la venta de la Trafic haya sido "una operación más de las que el imputado hacía regularmente". Telleldín se dedicaba a reciclar vehículos de dudosa procedencia y, en ese caso, colocó el motor de una camioneta en la carrocería de otra, y ese rompecabezas fue utilizado para volar la AMIA.

"Este caso resultó totalmente distinto, anómalo y presentó particularidades que, teniendo en cuenta el contexto general, solo conducen a tener por acreditado que Telleldín entregó una camioneta representándose de que su finalidad sería delictiva y contribuyendo, a su vez, a que el adquirente resultara irrastreable, garantizando su impunidad, al insertar aviesamente en el boleto de compra-venta datos de una persona inexistente", opinaron los fiscales.

Los hechos descriptos sobre la conducta de Telleldín - añadieron- "descartan de plano la existencia una ‘venta’ como pretende hacer creer; antes bien, deja en evidencia su plena conciencia y representación de que la entrega que materializó tendría una finalidad criminal, pese a lo cual continuó adelante con la operación e incluso facilitó la impunidad de los perpetradores resguardando su identidad".

Telleldín fue absuelto porque el tribunal entendió que no podía saber que la camioneta iba a ser utilizada para un ataque terrorista, y entre los análisis con los que llegó a esa conclusión resaltó que "habría recibido tan solo US$ 11.500, es decir, ni más ni menos que el valor de una Trafic en el mercado, en ese entonces, una cifra francamente irrisoria para acceder a colaborar en tamaña empresa delictiva". "No es posible tener por acreditado el móvil delictivo en cabeza del imputado", sostuvo el fallo.