Oklahoma City Thunder quedó a un triunfo del título de campeón en la NBA luego de superar 120 a 109 como local a Indiana Pacers con una gran actuación de la segunda figura del equipo, Jalen Williams, quien finalizó con 40 puntos. La historia podría definirse este jueves en Indiana desde las 21:30 y, en caso de darse una victoria local, el séptimo juego de la serie se disputará el domingo a las 21 en Oklahoma.

"Cada vez que necesitábamos un tiro, él lo metía. No tuvo miedo. Jugó sin temor... Entraran o no los tiros, y obviamente entraron más de lo que no, él dio un paso al frente con confianza, sin duda", comentó en conferencia de prensa el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, la gran estrella del Thunder, sobre la actuación de Williams.

Lo de Williams en estas Finales verdaderamente va de menor a mayor en materia de puntos: 17, 19, 26, 27 y 40, en ese orden. El versátil perimetral promedió 21,6 en la fase regular. Gilgeous-Alexander, elegido MVP de la temporada, se lució por su parte con 31 puntos, 10 asistencias y cuatro tapones.

Una de las grandes noticias de la noche fue la muy mala actuación de Tyrese Haliburton, figura de los Pacers. El base firmó una planilla terrorífica de 4 puntos, todos a través de la línea de tiros libres. En movimiento, falló los cuatro triples que tomó y también dos dobles.

Luego de anotar el doble ganador en el primer juego, Haliburton viene rindiendo por debajo de lo esperado y desde los Pacers todos hacen foco en que está jugando con molestias en el gemelo de la pierna derecha, a manera de justificación.

"No está al 100 %, eso está bastante claro, pero no creo que se pierda el próximo partido", dijo Rick Carlisle, entrenador de los Pacers. "Estábamos preocupados al descanso, pero él insistió en seguir jugando. Y creo que en la segunda parte hizo muchas cosas buenas, pero no está al cien por cien, eso es evidente. Y hay muchos jugadores en esta serie que tampoco lo están", añadió el DT en referencia a que Haliburton se cayó en la primera mitad y se fue por unos minutos a los vestuarios.

Por su lado, el base comentó: "No estuve bien, para nada, pero no se me pasa por la cabeza no jugar este tipo de partidos. Si puedo caminar, quiero jugar. Ellos lo entienden. Es lo que hay".

"Son las Finales de la NBA. Son las Finales, hombre. He trabajado toda mi vida para estar aquí y quiero estar en la cancha compitiendo, ayudando a mis compañeros en todo lo que pueda", agregó.

Por el contrario, el que dio la cara en Indiana fue el camerunés Pascal Siakam con 28 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.