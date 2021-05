El delegado provincial de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Ovejero, se refirió a los dichos del concejal de Salta, Angel Causarano, quien en una de las sesiones había pedido la intervención de ese organismo para que controle a los senegaleses que trabajan como vendedores ambulantes, y regularicen su situación de residencia.

El edil había asegurado que son más de 260 personas “indocumentadas” de esa procedencia los que venden de manera ilegal en la zona céntrica “y que causan problemas”. Sin embargo, Ovejero sostuvo que son 100 personas las que contabilizan en su delegación, y aclaró que todos tienen sus papeles con residencia transitoria, lo que les permite trabajar, recibir educación y salud.

“Causarano debería leer la Ley 26.165 (de protección a los refugiados)”, expresó Ovejero al comenzar su charla con Salta/12, “sobre todo como legislador”, añadió. Y argumentó que tardó en realizar declaraciones porque esperó que el concejal aclare o rectifique sus dichos, lo que finalmente no sucedió.

Al respecto, Ovejero contó que la senegalesa es una de las comunidades migrantes más vulnerables, “de por sí el migrante padece muchas vulnerabilidades”, aclaró el funcionario, pero resaltó que particularmente los senegaleses “tienen un plus en cuanto a la necesidad de la protección de sus derechos porque la inmensa mayoría son peticionantes de refugio internacional”.

Quienes arribaron a la Argentina, vienen huyendo de persecuciones raciales, políticas e ideológicas, “y no solo lo hacen hacia nuestro país, sino que eligen muchos destinos, pero el nuestro tiene una característica muy particular, porque el preámbulo de la Constitución establece una invitación a todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Además, destacó que el país es signatario de la Convención de Viena de 1951 sobre refugiados, que se celebró con posterioridad a la segunda guerra mundial y que consta en el primer artículo de la ley 26.165, de Reconocimiento y Protección integral a los refugiados.

Ovejero explicó que quienes arriban bajo ese carácter realizan sus trámites ante cualquier delegación de la DNM, en donde exponen los motivos por los que solicitan refugio, el que será evaluado por la CONARE (Comisión Nacional de Refugiados). Hasta tanto ese procedimiento concluya, Migraciones le entrega una residencia transitoria, “que le da derecho a ejercer todos los actos de la vida civil como por ejemplo llevar a sus hijos a la escuela o pedir asistencia en los centros de salud”. “Y pueden ejercer el comercio”, agregó.

Por lo que para Ovejero, los dichos de Causarano hablan de su desconocimiento de la ley, “porque pueden trabajar”. Como segunda observación, el delegado de Migraciones informó que el porcentaje de senegaleses asentados en Salta de manera regular es del 100%, “es una comunidad pequeña pero de las más organizadas y respetuosas de los procedimientos administrativos de nuestro país”. “Valoran enormemente el significado que tiene poder vivir en un país en el que se vive con libertad”, subrayó.

La Dirección Nacional de Migraciones en Salta tiene registradas unas 100 personas de esa nacionalidad, pero su delegado no descartó que puedan ser algunos más, ya que cuando arriban al país pueden realizar sus trámites en Buenos Aires, Rosario, Mendoza o Córdoba, y luego siguen migrando internamente hasta asentarse en otras provincias. “Cuando quieran actualizar sus trámites o registrarse directamente aquí, nos haremos cargo y los comenzaremos a contabilizar, pero tienen los mismos derechos”, destacó.

El funcionario no quiso opinar sobre las intenciones de las palabras del concejal salteño, pero si afirmó que le parecieron incorrectas “sobre todo si vienen de un legislador, aunque sea municipal”, y consideró que cuando se habla de grupos de personas “sobre todo de minorías, hay que ser muy cuidadosos de que esos dichos no lleguen a tener consecuencias que pueden ser consideradas discriminatorias”. “Hay que recordar que por el solo hecho de ser migrantes, ya vienen padeciendo un precariedad y una vulnerabilidad en su situación, y en el caso puntual de los refugiados debería generarnos preocupación y solidaridad”, insistió.

Por último relató que la circunstancia de que un ciudadano senegalés pueda haber cometido una contravención o delito leve, no implica per se que haya infringido la normativa migratoria. Y utilizó el ejemplo puntual de quienes venden artículos en las calles de Salta sin autorización, “es una infracción al Código Contravencional, que tiene previsto una multa, pero bajo ningún punto de vista es una infracción migratoria, y tampoco podemos llegar a hablar de cancelar su residencia”. “Hay que buscar soluciones desde la inclusión y no desde la persecución”, concluyó Ovejero.

Manteros

Justamente Jorge Ovejero fue uno de los integrantes de la Mesa Interinstitucional que conformó el municipio capitalino para comenzar a delinear acciones en común que aborden la problemática del comercio ilegal. Pero el delegado de Migraciones explicó que fue sobre todo para explicar la normativa vigente y el derecho que tienen personas de otras nacionalidades y sobre todo los procedentes de Senegal, “pero no hacemos el control de ingreso de mercaderías”.

Aunque reconoció que todos los que conformaban esa mesa coincidían en que el comerciante irregular es solo el último y más débil eslabón de la cadena. Por lo que había que apuntalar el trabajo con organismos como las fuerzas de seguridad, AFIP y Rentas, “para determinar quiénes son los que manejan estos negocios por detrás”.

Aseguró que no es persiguiéndolo como se solucionará el problema, sino atacando la raíz del comercio ilegal, “y a ellos incluyéndolos en el comercio formal, porque si vamos contra esa gente, al día siguiente el distribuidor los reemplazó con otras”.

Soluciones para Los Toldos

Con respecto al problema que vuelven a tener los habitantes de la localidad de Los Toldos con el cierre de fronteras producto del avance de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, el delegado provincial de la DNM comunicó que están trabajando junto a otros organismos como Cancillería y Sanidad de Fronteras, en una propuesta para habilitar un Corredor Sanitario Seguro.

Contó que ya mantuvieron una reunión con el referente de la región Sur de la Dirección de Migraciones de Bolivia para transmitirles esa propuesta, y en este momento se está analizando por las autoridades del país vecino.

Mientras tanto, aclaró que se están canalizando todas las situaciones puntuales a través del intendente, Virgilio Mendoza, pero también personalmente con cada vecino de aquella localidad, ya que la DNM tiene oficinas allí con agentes que tramitan los permisos para que puedan transitar las carreteras de Bolivia y cruzar la frontera sin inconvenientes. “Pero esa situación la queremos formalizar cuanto antes mediante un acuerdo recíproco”, finalizó.