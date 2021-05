El fútbol, como fiel reflejo de la sociedad, sigue siendo escenario de los avances que cada tanto se dan. Esta semana fue el turno de Sapir Berman, quien se convirtió en la primera árbitra transexual en dirigir un partido del campeonato israelí, una vez consumado su cambio de identidad.

Sapir, que anteriormente se llamaba Sagui Berman, un nombre masculino, anunció a finales de abril en conferencia de prensa que iba a cambiar de identidad sexual y de nombre.

De 26 años de edad, Berman arbitra partidos del fútbol israelí desde 2011 -llegó a Primera en 2019- y fue recibida en el estadio Ofer de Haifa con una ovación de los hinchas, aunque también se escuchó algún que otro abucheo. Tanto es así que uno de los presentes mostró un cartel con la foto de la colegiada y el mensaje "Sapir, estamos todos contigo" desde la tribuna durante el partido que enfrentaba este lunes al Hapoel Haifa y al Beitar Jerusalén -justamente uno de los clubes con hinchas más racistas del mundo-, que acabó con la victoria local por 3-1.

"Al final decidí salir, mostrar lo que soy. Primero por mí, para mi alma y, además, por mis familiares, que no me verán sufrir. Siempre me sentí en un cuerpo de mujer desde joven y no sabía qué nombre darle, pero siempre tuve atracción por el otro lado, una especie de envidia", había declarado Berman, quien reafirmó este martes estar "segura de su decisión".



"No sé si soy una pionera o la primera en hacer esto; yo lo hago por mí. Tengo un amplio apoyo detrás. Espero sinceramente que nuestra sociedad mejore y sea lo más inclusiva posible para todos los sectores", aseguró Berman en aquella conferencia de prensa del mes de abril, en la que explicó haber recibido amenazas, aunque también muchos apoyos a través de las redes sociales y de sus propios compañeros.

Para Ronit Tirosh, presidenta de la Unión de Arbitros Israelíes, "Sapir es valiente e inicia un proceso histórico para el fútbol israelí".