Inti Huancar es el nombre de pila del músico cuyo DNI registra el apellido Jorge y que en muchos proyectos se alistó usando el Vilte, de su mamá; personas que además de traerlo al mundo, seguro tienen “algo” que ver con su vida musical.

“Siempre tuve una afinidad muy grande con los instrumentos de percusión. Mi viejo, cuando yo era chiquito, gustaba de comprar instrumentos de percu, le gustaba esa sección de la música”, recuerda Inti en una charla con Salta/12, a propósito del recital en el que se presentará junto a viejos y nuevo secuaces de la música, este viernes 1° de agosto a las 21 horas, en el Teatro Municipal de la Ciudad, en la Avenida Paraguay 1240.

Tampoco faltó la referencia a su mamá, Claudia Vilte, una mujer que supo transitar escenarios y aulas con su música: “Mi vieja era más global, porque como era seño de música, sabía toda esa parte más general: guitarra, flauta, la parte melódica, la parte armónica […] yo desde chiquito tocaba, la acompañaba mucho a mi vieja en peñas y ahí aprendí bastante”.

—¿Cómo se dio esto de encarar un proyecto musical propio, con un lenguaje más amplio que el de la percusión, al que estás más asociado?

—Es que yo tengo una base más amplia que la percusiva. Yo tuve siete años de piano con la profe María Eugenia Pacheco, y también estudié en la Escuela de Música. Hice piano con “Pachula” Botelli, y luego me cambié a guitarra, donde estuve con Salvador Rueda y luego con el profe Ávila. Nunca terminé formalmente, no tengo el título de profesor. Recién en mi adolescencia dejo el piano, los otros instrumentos y me pongo con todo en la batería, pero siempre tuve una cuestión con la composición, con la música, y que nunca pude explayar como acompañante rítmico. Y algún día fue como que brotó, como brota el agua de un cerro, esto de grabar temas, subirlos, darlos a conocer, siempre respetando lo que me gusta a mí, tanto en cuanto a sonoridad como a estética.





—¿Y la cuestión del nombre? En algún momento te presentabas como Jorge, como Vilte, ahora como Huancar: ¿qué hay ahí?

—Mi nombre real es Inti Huancar Jorge, y yo usaba el apellido de mi vieja. Pero cuando salió el disco Neo Mestizo directamente mi puse mis nombres de pila, porque creo que va más con el concepto que quiero transmitir.

—¿Y cuál es ese concepto?

—En mi música creo que aparece la cuestión paisajista, que se relaciona mucho con la música de cine, de lo audiovisual, y más que una canción, a veces te aparecen algunos panoramas. En el disco (Neo Mestizo, de 2021) está “Zamba de la Luna”, que es lo único con formato canción, autoría de mi vieja, y cuya letra habla en primera persona de un trabajador de la Mina El Aguilar. Y el resto del material son instrumentales que están basados más en el audio, en el timbre, el sonido de los instrumentos. Y eso lo tomo de viajes, de giras, influenciándome por el paisaje de la ruta. El camino y su dinámica. Pero incluso la zamba que te decía recién le da un cierre a ese concepto: un minero que va a Buenos Aires y vuelve.

—¿Cómo se armó este plantel de músicos con el que vas a tocar?

—Yo arranco con este grupo humano en 2020-21, cuando con la ayuda de Fer Mendieta, amigo del barrio (zona oeste, Campo Caseros) y guitarrista, encaramos la preproducción del disco en su home studio. En los primeros tiempos de grabar y sacar el disco laburé con gente como David Cruz en el bajo y Darío Balderramo en percusión, que le da un color muy étnico, muy sabroso. Pero también participaron Leo Goldstein en teclas, el “Duende” Flores y el Eze Koss tocando bajo, y la Chochi que me dio una mano con los coros. Ellos formaron parte de las presentaciones, y luego me volví a laburar de sesionista. Ahora retomamos y se rearma el grupo pero con un formato distinto, con dos guitarras: de Fer Mendieta y Darío Arroyo, con quien yo también colaboro en su proyecto personal.

—Y para este viernes, ¿cuál es la propuesta?

—La idea es presentar lo mío, pero también presentar la música de todos, hay muchas composiciones lindas de cada uno por su lado, y de ahí esta idea de “Fusión Local”. Vamos a tocar temas míos, pero también de Darío, de Fer y del Duende. Nos conocemos hace rato, hemos compartido bandas, y es una alegría volver a coincidir y encarar tanto el rearmado sonoro de las canciones de Neo Mestizo como el material de todos. No sólo somos amigos, sino que tenemos afinidades en los gustos, como en la tecnicidad como en la búsquedas de nuevos sonidos, nuevos timbres. Y también el rock, el under y ese costado de la música urbana. Y además de los temas propios, habrán otras canciones que vamos a hacer con músicos invitados que vienen del rock, el folclore, el tango y el hip hop.

Quienes quieran asistir al recital, por cuestiones de capacidad, deberán hacer la reserva en las redes sociales de Inti Huancar.