El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, sostuvo hoy que "no está mal que los jueces quieran gobernar" pero advirtió que, para eso, "tienen que renunciar al cargo, crear un partido y presentarse a elecciones", tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ayer avaló la presencialidad en las aulas en la Ciudad de Buenos Aires, en contraposición con las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno nacional.



"No está mal que los jueces quieran gobernar pero, para eso, tienen que renunciar al cargo, crear un partido y presentarse a elecciones", dijo el funcionario.



Este martes, la Corte falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y avaló su "autonomía" en la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU 241/2021) que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)



En un comunicado, el Gobierno sostuvo que el fallo de la Corte "no aporta nada" desde el punto de vista jurídico, porque refiere a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) "que perdió ya vigencia" y fue reemplazado por otro que "no es una prórroga", sino distinto.



En sus declaraciones de este miércoles a El Destape Radio., Mena agregó que "genera preocupación lo que hizo la Corte" ya que, "una vez más, está invadiendo a otros poderes del Estado" al estar "invadiendo al Poder Ejecutivo".



"La Corte está definiendo cuestiones políticas a través de fallos judiciales y eso es alarmante", explicó el funcionario.



Mena añadió que es el "Poder Ejecutivo el que toma medidas para salvar vidas" pero "la Corte se mete para dejar en claro que ellos son la última palabra de todo lo que sucede en el país".



"La Corte se metió a embarrar la cancha, pero esta vez con vidas en el medio", definió.



No obstante, Mena aseguró que desde el Gobierno nacional "no nos vamos a detener" en definir estrategias contra la pandemia "porque la Corte se quiera meter en una disputa política" ya que "tenemos muy claro nuestro objetivo, de cuidar a los argentinos".



Por otra parte, analizó luego que, en el mismo fallo, "la propia Corte asume que no tiene las herramientas para decidir con criterio sanitario" pero, al mismo tiempo, "se toman el atrevimiento de decir que las medidas del Presidente (Alberto Fernández) no tienen fundamento".



"La Corte dice que no tiene las herramientas pero pretende disminuir las potestades del Poder Ejecutivo cuando es este último el único que tiene la información, y las capacidades para tomar medidas sanitarias", aseveró Mena.



En la misma línea se había expresado el miércoles el ministro de Justicia, Martín Soria, quien sostuvo que que el fallo de la Corte "lleva al límite el funcionamiento institucional".