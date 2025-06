En las efemérides del 22 de junio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1777. El nacimiento de Guillermo Brown

Guillermo Brown, el padre de la Armada en la Argentina, nace en Foxford, Irlanda. Llegó a Buenos Aires en gestión comercial en abril de 1810. Se sumó a la causa de la Revolución y combatió a los realistas de la Banda Oriental. En marzo de 1814 recuperó la isla Martín García. Dos meses más tarde, lideró la escuadra naval que venció en la batalla del Buceo. En 1827 participó de la guerra contra Brasil y reapareció en 1841 para combatir a las fuerzas uruguayas de Fructuoso Rivera. Murió el 3 de marzo de 1857 en Buenos Aires.

1906. Nace Billy Wilder

Nace Billy Wilder en la ciudad polaca de Sucha, entonces en el Imperio Austro-Húngaro. Debió emigrar con lo puesto tras el ascenso del nazismo. En Hollywood escribió el guion de Ninochtka de Ernst Lubitsch y después dio inicio a su extraordinaria carrera de director. Obtuvo el Oscar con Días sin huella y Piso de soltero. Dirigió clásicos de la comedia como Una Eva y dos Adanes y La comezón del séptimo año. Criticó de forma ácida al capitalismo y la prensa sensacionalista en El gran carnaval. Describió de manera descarnada al sistema de estudios de Hollywood en Sunset Boulevard. Se le animó a un texto de Agatha Christie en Testigo de cargo. Habló de los campos de exterminio nazis en plena Segunda Guerra en Cinco tumbas al Cairo. Mostró un campo de prisioneros en Stalag 17. Dirigió un policial negro en Pacto de sangre. Puso al recio Humphrey Bogart como protagonista de una comedia romántica en Sabrina. Está considerado uno de los cineastas más grandes de todos los tiempos. Falleció en 2002.

1918. La primera nevada en Buenos Aires

Nieva en Buenos Aires. Se trata de la primera vez que se produce este fenómeno en el país, que además afectó también al norte de la provincia de Buenos Aires.

1936. El nacimiento de Hermeto Pascoal

En Arapiraca, en el estado de Alagoas, nace uno de los músicos más versátiles de Brasil: Hermeto Pascoal. Multiinstrumentalista, toca el piano, la flauta, el bandoneón, el saxo y la guitarra, además de componer y arreglar. Ha fusionado la música popular de su país con el jazz. Colaboró con Miles Davis y experimentó en discos como Missa dos escravos.

1941. Hitler invade la Unión Soviética

Con el comienzo del verano en el Hemisferio Norte, Adolf Hitler pone en marcha la Operación Barbarroja. Ese día se rompe el pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión entre la Alemania nazi y la URSS. Tres millones de soldados cruzan la frontera en lo que representa el mayor movimiento de tropas de la historia. El frente oriental será el comienzo del fin para el nazismo, con una campaña que tendrá los asedios sobre Leningrado y Stalingrado. La victoria soviética, con 20 millones de muertos a cuestas, será determinante para derrotar al Tercer Reich en la Segunda Guerra.

1949. Nace Meryl Streep

Nace Meryl Streep en Summit, Nueva Jersey. Una de las actrices más aclamadas de la historia del cine, recibió 21 nominaciones al Oscar. Se llevó la estatuilla como actriz secundaria por Kramer vs. Kramer, y más tarde como protagónica por La decisión de Sophie y La dama de hierro. Se la vio en películas como El francotirador, La amante del teniente francés, África mía, La muerte le sienta bien, Los puentes de Madison, Las horas, El diablo viste a la moda y The Post.

1969. Fallece Judy Garland

Judy Garland muere en Londres, doce días después de haber cumplido 47 años. Una sobredosis de pastillas para dormir termina con su vida. Había nacido como Frances Ethel Gumm en Minnesota. El Mago de Oz, estrenada en 1939, la lanzó al estrellato. Su carrera siguió con títulos como Meet me in St. Louis y The Clock. En los 50 se la vio en Nace una estrella y más tarde en El juicio de Núremberg. Su carrera como cantante tuvo un pico altísimo con su presentación en el Carnegie Hall, en 1961. Casada cinco veces, su segundo esposo fue el director Vincente Minnelli, con quien tuvo a su hija Liza Minnelli.

1986. Los goles de Maradona a los ingleses

El seleccionado argentino de fútbol se mide a su par de Inglaterra por los cuartos de final del mundial de México. El encuentro concita atención en la previa por la marca de la Guerra de las Malvinas. Diego Maradona es la figura excluyente en la victoria por 2 a 1. Primero, con un gol con la mano que se recuerda como “la mano de Dios”, y a los pocos minutos, con su corrida desde atrás de mitad de cancha, dejando atrás a seis rivales, en lo que se considera el más impresionante gol de la historia. La fecha se recuerda como Día del Futbolista Argentino, en reemplazo del 14 de mayo, día del "gol imposible" de Ernesto Grillo a los ingleses en el Monumental en 1953.

1987. Muere Fred Astaire

En Los Ángeles fallece un ícono del cine clásico de Hollywood: Fred Astaire. El actor y bailarín tenía 88 años. Nacido en Omaha, fue muy popular su pareja de baile en la pantalla grande junto a Ginger Rogers. También bailó con Paulette Goddard, Cyd Charisse y Leslie Caron, entre otras. La alegre divorciada y Sombrero de copa figuran entre sus películas más conocidas. En los 70 se lo vio en Infierno en la torre, por la cual fue nominado al Oscar. En 1950, la Academia le había dado una estatuilla por su trayectoria.

2010. El partido de tenis más largo de la historia

El estadounidense John Isner y el francés Nicolás Mahut salen a jugar por la primera ronda de Wimbledon. Llegado el cuarto set, el partido se suspende por falta de luz natural. Al día siguiente, ambos tenistas entran en la historia cuando el partido se vuelve a suspender, con el quinto set igualado en 59 games para cada uno (no hay tie-break y se debe quebrar el saque para ganar por dos games de diferencia). El 24 de junio completan el quinto set. Gana Isner por 6-4-3-6, 6-7 (7-9), 7-6 (7-3) y 70-68. El match más largo de la historia del tenis se extiende por once horas y seis minutos, casi el doble de las seis horas y media entre los franceses Santoro y Clément en Roland Garros 2004, el anterior récord. Solamente el quinto set, con sus 138 games, duró ocho horas. Isner conectó 113 aces, y Mahut, 103. Se disputaron 980 puntos y Mahut ganó 502, 24 más que su rival (la diferencia es el equivalente a un set ganado). Agotado por el esfuerzo, Isner queda afuera en la siguiente rueda.

2012. Destituyen a Fernando Lugo

Destitución de Fernando Lugo en Paraguay. El Congreso lleva adelante un juicio político por los sucesos en la finca Campos Morombi, en Curuguaty. Los choques de campesinos que reclamaban tierras y la policía dejan 17 muertos. La Cámara de Diputados motoriza el impeachment en apenas 24 horas al considerar que Lugo pudo haber cometido mal desempeño en sus funciones. Lo echan por 39 votos contra 4, en un proceso que despierta críticas en buena parte de América Latina. Paraguay es suspendido como miembro del Mercosur y de la Unasur, mientras asume el vicepresidente Federico Franco, que completa el mandato de Lugo hasta agosto de 2013. Lugo, ex obispo, fue el primer presidente democrático de Paraguay no surgido del Partido Colorado, que ha dominado la escena política desde 1947, incluso durante la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

2021. Fallece Horacio González

Muere a los 77 años uno de los principales intelectuales argentinos: Horacio González, habitual columnista en Página/12. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y se recibió de sociólogo. Exiliado en Brasil, allí se doctoró. A su regreso, fue profesor en la UBA y dirigió la revista El ojo mocho. Entre 2005 y 2015 fue director de la Biblioteca Nacional. Obras: La ética picaresca, Arlt: política y locura, Restos pampeanos, La memoria en el atril, Los asaltantes del cielo, El peronismo fuera de las fuentes, El acorazado Potemkin en los mares argentinos, Las redacciones cautivas, Ecos alemanes en la historia argentina, Tomar las armas, La Argentina manuscrita.