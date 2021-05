Todos los cañones apuntan a que mañana o el domingo el gobernador Omar Perotti anunciará que no prorrogará el artículo 5 del decreto que el domingo pasado suspendió la presencialidad escolar en los establecimientos educativos de los departamentos Rosario y San Lorenzo que están catalogados como en “Alarma sanitaria” por nación. Esa categoría obligaría a la provincia a acatar la suspensión de la presencialidad escolar en esos distritos santafesinos hasta el 21 de este mes. Ayer Perotti dijo a la prensa que los días de clase perdidos se podrían recuperar “en sábados, feriados o vacaciones”. Por su parte, el intendente Pablo Javkin siguió en su línea de “pedirle al gobernador” que gestione para reponer la presencialidad en las escuelas de Rosario. Para el secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Teres “Perotti y Javkin hablan en clave (Horacio Rodríguez) Larreta”, en relación al Jefe de Gobierno porteño que obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema para poder hacer efectiva la presencialidad escolar en CABA y doblarle así el brazo al gobierno nacional.

Perotti aseguró ayer que la reunión que mantuvo el miércoles en Buenos Aires con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, "fue positiva". El gobernador aseguró que "hay un compromiso del presidente de ampliar la ayuda a Santa Fe". Y describió que los parámetros de la provincia "hoy nos marcan como de alto riesgo sanitario. Entre alto riesgo y alarma como tenemos en Rosario y San Lorenzo la diferencia es la ocupación de camas críticas y los casos. Si no sumamos respiradores y descenso de casos nos vamos a poner todos los departamentos en alarma", advirtió.

El gobernador anticipó que "entre sábado y domingo" dará a conocer el nuevo decreto con restricciones para la provincia para la semana próxima. "Esperemos que haya algunas que sí continúan y otras que no", planteó, al ser consultado sobre si se extenderían las medidas actuales. Y aseguró que "priorizamos claramente estar en las escuelas teniendo clases, que esta semana estuvieron suspendidas en 2 de los 19 departamentos. Es probable que allí podamos estar haciendo el primer avance", señaló. Todo dependerá del informe epidemiológico semanal que se conocerá hoy, y sobre esa base se realizará el nuevo decreto.

Fuentes del gobierno provincial, sin embargo ya adelantaron a Rosario/12 que "el criterio que reúne más consenso es el de no prorrogar el artículo 5" del decreto que suspendió la presencialidad escolar en las escuelas de los departamentos Rosario y San Lorenzo. Esto pondría otra vez a Santa Fe en "rebeldía" respecto a lo dictaminado por nación que extiende la suspensión de la presencialidad escolar en las zonas de Alarma Epidemiológica como están catalogados hasta ahora los dos mencionados departamentos del sur provincial.

"Los días de clase podemos recuperarlos en sábados, feriados o vacaciones. No es nuestro deseo no tener días de clase", planteó en alusión a esta semana, en la que Rosario y San Lorenzo no tuvieron clases presenciales, según se estableció en el más reciente decreto provincial. "El encuadre con el que quedaron los departamentos de Rosario y San Lorenzo es el de alarma sanitaria, porque tienen más de 500 casos sobre 100 mil habitantes y más del 80 por ciento de camas criticas ocupadas", precisó el gobernador en declaraciones a Canal 3.

El secretario de Amsafé Rosario, Gustavo Teres, criticó al gobernador Omar Perotti por plantear “recuperar días de clases” no presenciales, como si se hubiesen perdido, y aclaró: “Nunca dejamos de trabajar, desde la virtualidad o la presencialidad”. Y aseguró que Perotti "desconoce la dinámica del trabajo docente. Nunca dejamos de trabajar desde la virtualidad o desde la presencialidad". Y señaló que “le pedimos al gobernador que cumpla con el DNU de presidencia. Para que podamos tener después mucho tiempo de clases, ahora tenemos que bajar los contagios”, agregó.

El gobernador explicó que "desplegar el programa de contingencia requiere más respiradores, ayer tuvimos una señal y seguimos intentando ampliar la capacidad. No es ilimitado pero podemos ponernos cerca o debajo del 80 por ciento", confió Perotti y pero aseguró que "tenemos que hacer nuestra parte para bajar los contagios. Es lo que se va a medir y se esta midiendo en estos días, analizaremos el cuadro de situación", sostuvo. "Traer respiradores resuelve los cómputos esta semana pero si llenamos las camas por contagios desaparece el buen indicador", sostuvo.

"Esperamos poder recuperar la presencialidad, si los parámetros lo indican, es para lo que nos preparamos", enfatizó. Consideró que "dentro de escuelas hay un trabajo muy bien hecho" pero hay que trabajar más en el afuera. "Deseamos que si los parámetros dan, en cuanto a camas críticas y casos, podamos analizar la situación", insistió.