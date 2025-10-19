En las efemérides del 19 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1913. Nace Vinicius de Moraes

Nace Vinicius de Moraes en Río de Janeiro. El poeta brasileño fue quien dio letra a la Bossa Nova con canciones memorables como “Garota de Ipanema” y “A felicidade”, escritas con música de Tom Jobim. Murió a los 66 años, en 1980.

1914. Muere Roca

Julio Argentino Roca, figura clave en la consolidación del Estado nacional, fallece en Buenos Aires a los 71 años. Había nacido en Tucumán en 1843. Veterano de la Guerra del Paraguay, fue ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda. Sucedió en el cargo a Adolfo Alsina y adoptó una política opuesta a la de su predecesor para frenar los malones. Pasó a la ofensiva y encaró la Campaña del Desierto, que integró gran parte de la Patagonia al territorio nacional, al costo de masacrar a cientos de pampas, ranqueles, tehuelches y mapuches. En 1880 fue elegido presidente y procedió a la federalización de Buenos Aires. Su gobierno liberal chocó con la Iglesia y expulsó al nuncio apostólico. Se sancionó la Ley 1420 de Educación Común y se firmó el Tratado de Límites con Chile. Dejó la presidencia en manos de su concuñado, Miguel Juárez Celman, en 1886, y asumió como senador. Tras la Revolución del Parque, fue ministro del Interior de Carlos Pellegrini. Figura determinante del Partido Autonomista Nacional, asumió su segunda presidencia en 1898. Se resolvió el litigio por la Puna de Atacama con Chile, a partir del encuentro con su par Federico Errázuriz en el estrecho de Magallanes, y se produjo la llamada "cuestión social", por la eclosión del movimiento obrero, lo cual derivó en la sanción de la Ley de Residencia y en el Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, encargado a Juan Bialet Massé. Roca entregó el mando a Manuel Quintana en 1904. Con doce años, es el presidente que más tiempo estuvo en el cargo en la historia argentina.

1931. El nacimiento de John le Carré

En Poole, Reino Unido, nace el escritor esencial de la novela de espionaje: John le Carré. Su verdadero nombre era David John Moore Cornwell. Trabajó en la diplomacia británica y el éxito de su tercera novela lo llevó a dedicarse exclusivamente a la literatura. Aparecida en 1963, El espía que surgió del frío se convirtió en un best seller y un clásico del género. Más tarde vendrían títulos como Una pequeña ciudad de Alemania, El topo, La chica del tambor, La casa Rusia, El infiltrado, El sastre de Panamá y El jardinero fiel. Varias de sus obras llegaron a la televisión y el cine. Falleció en 2020 a los 89 años.

1943. Nace Adolfo Aristarain

Nace Adolfo Aristarain, uno de los más importantes directores del cine argentino. En 1978 estrenó su ópera prima, La parte del león, un policial al que siguieron dos películas conmocionantes en el ocaso de la dictadura: Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima. Más tarde llegarían títulos como Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache) y Lugares comunes. Su última película es Roma, de 2004.

1967. Nobel de Literatura para Miguel Ángel Asturias

El escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, se convierte en el segundo latinoamericano, después de la chilena Gabriela Mistral, en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El autor centroamericano escribió una novela clave del siglo XX en América Latina, El señor presidente, aparecida en 1946. Otras obras: Leyendas de Guatemala, Hombres de maíz, Los ojos de los enterrados y Viernes de Dolores. La notica del Nobel lo sorprende en Francia, donde era embajador de su país, y en el día de su 68º cumpleaños. También fue embajador en México y El Salvador. Antes, la dictadura que derrocó a Jacobo Arbenz en 1954 lo había enviado al exilio y quitado su ciudadanía; y pasó parte de su exilio en Buenos Aires. Recibió el Nobel el 10 de diciembre de 1967. Murió en Madrid en 1974.

1975. Adiós a Cátulo Castillo

En Buenos Aires muere Cátulo Castillo, uno de los grandes letristas de tango. Tenía 69 años. Fue autor de letras emblemáticas como “Tinta Roja”, que musicalizó Sebastián Piana, y “La última curda”, el primer tango canción de Aníbal Troilo después de la muerte de Homero Manzi.

1987. Fallece Jacqueline du Pré

A los 42 años, la cellista británica Jaqueline du Pré pierde su batalla contra la esclerosis múltiple. La enfermedad la había obligado a retirarse a comienzos de los 70. Estuvo casada con el pianista y director argentino Daniel Barenboim.

1987. Lunes Negro

Se produce el mayor desplome bursátil desde el crack de 1929. El índice Dow Jones cae más de veinte puntos en Wall Street. En el Reino Unido, la caída supera el 25 por ciento. En Australia hay un derrumbe del 40 por ciento, en Hong Kong se llega al 45 por ciento y en Australia al 40. La crisis tiene su punto más sensible en Nueva Zelanda: 60 por ciento. Al día siguiente de lo que pasa a la historia como Lunes Negro, el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, anuncia que el organismo ayudará a la liquidez del sistema financiero.

Además, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.