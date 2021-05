El proyecto de ley de restricciones federales por pandemia ya está terminado. Así lo anunció el Presidente este viernes la mañana. El texto, tras pasar por la secretaria legal y técnica, volverá a ser revisado por el primer mandatario antes de emprender su gira europea. La iniciativa será enviada el lunes al Congreso por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

"Mañana viajo al exterior y tuve que dedicar mi mañana y me llevó más tiempo de lo que esperaba terminar el proyecto de ley que me comprometí a mandar para que no sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas", contó el Presidente al explicar porque no participó de manera presencial del acto en un centro de vacunación en Pilar, provincia de Buenos Aires, al alcanzarse las 3 millones de personas vacunadas.

Fuentes oficiales detallaron ante Página/12 que “el Presidente antes de irse a su gira a Europa leerá la última versión del proyecto de ley y el jefe de gabinete la enviará el lunes al Congreso”. Por su parte, los legisladores del oficialismo aun no tuvieron acceso al borrador del texto, pero estiman que no contendrá grandes cambios respecto a los criterios epidemiológicos que fueron plasmados en los últimos dos DNU firmados por Alberto Fernández.

En ese marco, desde el Ejecutivo confirmaron que la base del texto deriva de los indicadores que ya fueron fijados en el último DNU presidencial - el aumento de contagios durante 14 días, la incidencia de los casos sobre la población y la ocupación de camas de terapia intensiva -, aunque también contará con otros elementos técnicos que fueron definidos por Vilma Ibarra. La estructura, sin embargo, será similar al semáforo epidemiológico propuesto por el gobierno nacional, que divide al país en cuatro categorías según de riesgo sanitario: bajo, medio, alto y alarma epidemiológica.

Por su parte, durante todo la semana el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, se dedicó a dialogar con los gobernadores para asegurarse que no haya contratiempos en el paso del proyecto por la Cámara de Diputados.