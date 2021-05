Un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos este domingo a la madrugada en Polledo y Cullen y Ugarte, en la zona noroeste de la ciudad. Eric Elián L. ingresó en horas de la madrugada trasladado por familiares al hospital Eva Perón de Granadero Barigorria con múltiples heridas de armas de fuego. En la guardia del centro de salud confirmaron su fallecimiento. El muchacho tenía heridas de bala en el cráneo y tórax, según el informe preliminar que se hizo desde la escena del crimen por parte de la Fiscalía de Rosario. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima fue interceptada por dos hombres que los investigadores hasta anoche no habían podido identificar, quienes le dispararon y huyeron del lugar. Los relevamientos de los peritos permitieron recoger seis vainas servidas calibre 9 milímetros. La investigación está a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, quien ordenó una serie de medidas de prueba. Sin embargo en la zona no se encontraron cámaras de seguridad que permitiesen establecer la mecánica del ataque. Hasta noche no había personas detenidas por el caso.