Desde el Gobierno Nacional informaron que esperan este lunes poder enviar al Congreso de la Nación el proyecto de ley que tiene como objetivo central poner fin a las discusiones entre jurisdicciones y establecer, mediante una normativa clara y precisa, un criterio único para las políticas de cuidado vinculadas a la pandemia. El escrito ya fue firmado por el mandatario antes de emprender la gira por Europa y, según adelantaron desde el entorno del Presidente, "sería ideal" que la ley esté aprobada antes del 21 de mayo, antes del vencimiento del actual DNU.

Como ya había adelantado este diario, la decisión Corte Suprema que se expidió hace unas semanas --sobre un DNU vencido-- a favor del Gobierno de la Ciudad para que no suspenda las clases presenciales, aceleró la redacción del proyecto de ley que estuvo a cargo de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Los jueces hicieron una autopsia del DNU”, describieron fuentes cercanas al Presidente con respecto al fallo.



En ese sentido, desde el Ejecutivo también indicaron que "el fallo de la Corte dice que hay facultades concurrentes que se deben cumplir y que en una pandemia el Estado Nacional es el que debe actuar". Además, recordaron que "el fallo dice que el DNU no tiene argumentos suficientes sobre el por qué no hay clases presenciales, pero después dice que como jueces no tienen idea de cuáles son esas condiciones".