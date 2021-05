El fiscal Gonzalo Vega, que está a cargo de la investigación de las circunstancias en las que se produjo la muerte de Estéfano Barrios, de 28 años, ocurrida en barrio Pueblo Nuevo de Salvador Mazza, informó que se conformó una junta integrada por médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes analizan el resultado de la autopsia a la víctima, y cuyos resultados aún se desconocen.

Es por eso que el padre de Estéfano, Jorge Barrios y el hermano Damián Barrios, explicaron que lograron incorporar al perito Daniel Escribas en la realización de la autopsia, pero requieren que también participe en la junta médica, integrada hasta ahora solo por médicos del CIF, según informó el Ministerio Público Fiscal. Los familiares también dijeron que van tramitar la incorporación de otro perito de Salta Capital.

Damián Barrios es el denunciante de la muerte de su hermano en un operativo del que participaron dos policías, según especificó serían el oficial Gabriel Pereyra y el sargento Ariel Miranda, quienes siguen en funciones.

Damián y su padre Jorge piden que ambos policías sean investigados y que pasen a disponibilidad. Por encontrarse en el interior provincial y carecer de asesoramiento, todavía no pudieron realizar la denuncia administrativa en la oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad que se encuentra en la capital salteña, pero esperan hacerla en breve para que se tomen medidas también desde esta área.

El hermano de Estéfano cuenta con la representación del abogado Hector Salomón y junto al padre, han sumado a dos abogados de Capital para que los asesoren en la causa. La mamá del joven también denunció la muerte del hijo en manos de la policía, e incorporó al abogado Sergio Heredia, reconocido por haber llevado la causa del trabajador migrante de Tartagal Daniel Solano, quien desapareció luego de ser detenido por policías en el sur del país y cuyo cuerpo sigue desaparecido.

Según detalló Damián Barrios a Salta/12, el perito Escribas no está de acuerdo con los médicos del CIF respecto a la autopsia. Indicó que su hermano tenía marcas en la muñeca, que serían de esposas, también aclaró que hubo testigos que lo vieron entrar ya inconsciente y esposado al joven al hospital. Además Barrios detalló que tienen fotos de las marcas en la muñeca que tomaron del cuerpo de Estéfano. Sin embargo, el perito les explicó que los profesionales del CIF para conservar el cuerpo, pusieron bolsas de papel con cintas en las manos del hermano, y ahora los médicos habrían manifestado que las marcas se deben a eso.

Escribas detalló al padre y al hermano de Estéfano que las cintas con las que los del CIF ataron al cuerpo, están 5 centímetros debajo de la muñecas, mientras que las otras marcas que serían de las esposas son sobre las muñecas.

Damián manifestó que los policías implicados del operativo declararon como testigos, no como imputados y que tuvieron contradicciones. "Creo que deberían haber quedado detenidos por las contradicciones que tienen pero siguen trabajando", expresó el hermano.

"Un policía, Pereyra dice que le pusieron la esposa en la mano izquierda. No entendemos lo que declaran, (Pereyra) dice que Estéfano nunca pidió auxilio. El último que bajó de la patrulla, Miranda, dijo que sí lo escucho gritando y pidiendo auxilio y que bajó después. Los oficiales dicen que no lo persiguieron a pie, hay un vídeo donde se lo ve a Pereyra que lo persigue a pie. En la declaración en la fiscalía le mostraron el vídeo, de la cámara de seguridad de un vecino y se retractó, dijo que no se acordaba", sostuvo Damián.

"El oficial Pereyra declaró que cuando llegan, Estéfano estaba de espaldas y que ven que hace movimientos del cuello, que se estaba cortando con la mano izquierda y después con la derecha, que ellos lo agarran para que se deje de lesionar. Que uno lo agarra del antebrazo izquierdo y el otro del derecho", indicó el hermano.

Por otro lado, "Miranda recalcó que solo seguía ordenes. Que no lo persiguieron 4 cuadras, y lo siguieron en la cuadra donde dobla (...) Que lo escuchó gritar, y que pasando el núcleo de gendarmería Pereyra baja del móvil, forcejean con Estéfano, y caen. Después Pereyra le dice que llame a la ambulancia", manifestó Damián.

En Salvador Mazza ya se hicieron cuatro marchas con una gran concurrencia de personas que acompañan a la familia de Estéfano Barrios en el pedido por el esclarecimiento de su muerte y de justicia. Para los familiares, al joven "lo mató la policía". Damián contó que en una marcha que realizaron, hubo policías que se les reían. Él y la madre de Estéfano están citadxs a declarar en los próximos días en la Fiscalía.