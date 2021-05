Por primera vez desde que fue acusado penalmente por abuso sexual por Thelma Fardin, en 2018, Juan Darthés rompió el silencio en un programa de la tevé brasileña, donde aseguró ser inocente.

En un audio en el que Darthés respondió una sola pregunta al periodista Roberto Cabrini, del programa Domingo Espetacular, aseguró que "finalmente me voy a poder defender". Darthés afirmó que "desde el comienzo estoy a disposición de la justicia brasileña".

Darthés continuó diciendo que "también quise ir a Nicaragua -donde Fardin presentó denuncia penal ya que es en ese país donde la actriz describió que sufrió la violación cuando tenía 16 años, durante una gira de la serie juvenil "Patito Feo"-, pero los abogados no me lo permitieron, y por suerte escuché, porque no ofrecían garantías para mi vida".

"No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente -afirmó Darthés-. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie. Pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca."

Darthés se encuentra prófugo de la justicia de Nicaragua, con un alerta roja de Interpol. Brasil no tiene acuerdo de extradición y por ser de nacionalidad brasileña, se radicó en ese país con su familia desde que Thelma Fardin lo denunció por violación.

En el programa brasileño, además de la denuncia de Thelma Fardin, desarrollaron las denuncias mediáticas realizadas por Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos, también por abuso sexual.