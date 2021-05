Antes de reunirse con empresarios en París, Alberto Fernández sostuvo que el Gobierno aguardó "el comunicado de la ONU" para pararse frente al agravamiento del conflicto en Medio Oriente.

"Nosotros leímos el comunicado de la ONU y sobre su posición internacional escribimos la nuestra", señaló Alberto Fernández, acompañado por el canciller, Felipe Solá.

Y agregó: "Nuestra solidaridad a los familiares que sufren el conflicto en Medio Oriente".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicó que recibió "la primera información del conflicto" de parte del secretario de Culto, Guillermo Oliveri.

"Sobre eso empezamos a trabajar y después llamé a nuestra embajadora en Naciones Unidas (María del Carmen Squeff). Y me envió un texto con la posición oficial de las Naciones Unidas", ahondó el jefe del Palacio San Martín.

De esta manera el Gobierno explicó cómo sentó su posición, que quedó expresada en un comunicado de Cancillería, el cual fue cuestionado por la embajadora israelí en Buenos Aires, Galit Ronen.

"Están atacando a nuestro país, hay muchos heridos, la situación es preocupante, es grave. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para no llegar a esto. Este comunicado lo vemos con preocupación y no expresa la buena relación que existe entre nuestros países", afirmó la diplomática.

En enero de 2020, durante una visita a Jerusalem, Alberto Fernández había llamado a la "convivencia pacífica" entre Israel y Palestina.

"Dejo esta hermosa tierra con un sueño: verla vivir en paz con sus vecinos y especialmente con el pueblo palestino. Nuestro país siempre ha reconocido, por convicción y por respeto a las decisiones de Naciones Unidas, la existencia de los dos Estados y siempre propició la convivencia pacífica entre ambos", había publicado en sus redes sociales.

En ese marco, el jefe de Estado había reconocido saber "lo complejo del tema" del conflicto entre Israel y Palestina, "que lleva años sin solución", y resaltó: "Nunca vamos a renunciar a soñar con la paz".

"Si aquellos sobrevivientes del Holocausto pudieron construir este país, ¿por qué no podrían encontrar sus sucesores soluciones a problemas claramente menos complicados? La necesidad de vivir en paz debe impulsarlos", había manifestado el Presidente.