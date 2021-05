País Vasco, 1609. Los hombres de la región se encuentran en altamar y Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. Al enterarse de esto, el juez Rostegui, encomendado por el Rey para purificar la región, las hace arrestar y las acusa de brujería. El magistrado decide hacer lo necesario para que confiesen lo que saben sobre el akelarre, una ceremonia mágica durante la cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se aparea con ellas.

Akelarre es la nueva película del director franco-argentino Pablo Agüero, que cuenta con las actuaciones de Amaia Aberasturi, Àlex Brendemühl, Daniel Fanego y Daniel Chamorro. Se trata de una historia dramática que pone en primer plano la lucha entre la libertad y la prohibición, con la excusa de la caza de brujas en la Inquisición.

"Me pareció vital hacer la primera película sobre la caza de brujas donde no haya brujas. Basarme en los diarios de un inquisidor real, pero no para validar los delirios paranoicos que usa para justificar la represión, sino teniendo una mirada crítica sobre lo que leo y deduciendo la realidad que su narración tendenciosa esconde", explicó el director a Télam.

Disponible en Cine.ar Play