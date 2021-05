¡Atención, lectorxs! ¡Una buena nueva entre tantas pálidas! La Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez (Presidente Roca 731, Rosario) está abierta al público. Claro que hay que entender "abierta" en términos de lo que significa en el actual contexto. "Préstamo a domicilio (con turno previo). Devolución de libros (sin turno). De lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18. Sábados de 9 a 13", se anuncia en el sitio http://biblioargentina.gob.ar/web/.

Se advierte: "La Biblioteca sólo atenderá a socios". Se recomienda, antes de pedir un libro, "consultar el catálogo en https://biblio1.rosario.gob.ar/ y detallar en 'observaciones' el título y el autor del material bibliográfico que desea retirar". Para consultar el catálogo hay que abrir sesión en la propia cuenta, condición de la cual es haberse registrado como usuario de la biblioteca, y para poder registrarse hay que ser socio. Es posible y además muy fácil asociarse, si se reside en Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Ibarlucea, Funes, Roldán, Pérez, Zavalla, Soldini, Villa Gobernador Gálvez o Alvear, en una vivienda cuya dirección pueda ser probada mediante un recibo reciente de impuesto o servicio (o contrato de alquiler) y coincida con la del DNI. Tras completar el formulario en línea, hay que enviar copia digital de ambos documentos (comprobante y DNI, frente y dorso del mismo) a: [email protected] (Más info en: http://biblioargentina.gob.ar/web/tramite-para-asociarte/).

Si, con todo, el trámite supera las posibilidades, la otra buena noticia es que se puede leer y escuchar literatura y periodismo locales de todos los tiempos a través de la página web de esta institución municipal. En su sección "Pasamanos, poesía en tránsito", actualizada mensualmente, se van sumando textos y voces de autores contemporáneos que expresan una diversidad de diversidades, y que venían estableciendo un diálogo con el público a través de lecturas en vivo. En mayo y abril la invitación es a disfrutar unos poemas, unas crónicas y un video de Nacho Estepario (Las Toscas, 1990): http://biblioargentina.gob.ar/web/pasamanos-poesia-en-transito/. Si un dato solo hubiera que poner en la bio de este poeta, sería este: las yararás lo respetan. Él lo cuenta de otro modo. "A mí con las víboras me pasa como con la policía: no la invoco - no vienen; te sienten el miedo con el olfato. No les llamo, no les temo: no aparecen". ("Yarará"). Y así canta en su poesía la pauta que conecta todo lo viviente: "Supiste desenterrar la raya mitológica de los pantanos/ Caleidoscopio en alas se abrió a tu paso la flor del clavel/ Idénticos hexágonos el panal de abejas, la piel de víbora/ y tus escamas" ("Crónicas de Jaaukanigás").

Otras propuestas online en la página web de la Biblioteca Argentina son la Fototeca, que el mes pasado presentó a Silvio Moriconi (en una galería de flora y fauna de los humedales que resuena en la poesía de Nacho, obra que además es tema de un taller junto a la de Juan L. Ortiz); los cuentos en audio por autores de todo el país incluidos en "Literatura en punto"; lecturas en audio para chicos ("Lecturas para compartir"), y una emotiva biografía que rememora la vida de Marta Susana Diez, bibliotecaria secuestrada por la dictadura en 1977, cuyos restos fueron recobrados pero que aún espera justicia. Es un PDF descargable gratis, compartido con el archivo del Museo de la Memoria; la página incluye un link a libros prohibidos por la dictadura, en préstamo desde la Biblioteca.

De riqueza fascinante y también de amplio acceso, la "Colección Histórica Digital" es un viaje en el tiempo al periodismo gráfico de siglos pasados (http://biblioargentina.gob.ar/prensa-historica/#work), que rescata en su formato original publicaciones como Monos y monadas, testimonios de la vida cultural y política de la ciudad a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y ya en formato presencial, la "Casa Imaginada" de literatura infantil tiene novedades, que se pueden ir a buscar para leer en casa.