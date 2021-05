El joven Rider Romero Mercado informó que el sábado último, cuando intentaba retornar a Bolivia por un paso fronterizo que une a los pueblos Salvador Mazza y San José de Pocitos, en el municipio boliviano de Yacuiba, un gendarme que estaba en el Sector 3 le disparó en la pierna.

El hombre, que es de nacionalidad boliviana, dijo que había cruzado a Argentina para averiguar precios y buscar herramientas pero no encontró nada y volvía con su cuñado y cuatro amigos, y que llevaban solo un jabón de lavar ropa. Romero Mercado fue demorado por Gendarmería Nacional y después fue deportado.

Entre las 13.30 y 14 del sábado último, "venía de Argentina a Bolivia por Pocitos. Por un paso no habilitado por una quebrada. Estaba Gendarmería. Habíamos pedido permiso para pasar. Estaba con mi cuñado de 28 años y un grupo de amigos, éramos seis. Solo teníamos una botella de jabón skip. Fuimos a averiguar precios de mercadería. En mi casa estaba trabajando y fui a buscar una carretilla y una mezcladora en Argentina, no encontré y me volví sin nada", relató Romero Mercado.

El joven indicó que todavía no pudo realizar la denuncia formal debido a que se encuentra imposibilitado de movilizarse tras la herida que le provocó el tiro que recibió en la pierna. "Está en trámite hacer una denuncia. En la parte de Argentina no puedo hacer nada", aseguró. Indicó que espera poder realizar una demanda que llegue a Cancillería.

Sobre el momento del hecho, contó que primero había dos gendarmes en el paso fronterizo, luego éstos llamaron a otros tres. Según su relato, uno de los gendarmes le pidió la mochila, "me jalaron, le digo 'no me trate así'. Era un gendarme de boina negra, me disparó en la pantorilla de la pierna derecha con una escopeta con cartucho de fogueo. Me disparó de cerca y la herida estaba llena de pólvora. Me desarmó el pantalón y todos los restos me entraron en la herida".

Asimismo, relató que también lo patearon. Que luego lo retuvieron, lo trasladaron a la dependencia de la fuerza de seguridad y en ese lugar querían hacerle firmar un papel sin mostrarle el contenido pero él se negó. Después lo llevaron al Hospital de Salvador Mazza, donde lo vendaron y le hicieron una placa de rayos X. Al finalizar con esa revisación médica lo llevaron a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones, alrededor de las 20, y lo deportaron a las 22.

"En el acta de deportación me pusieron mal la fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1899 y yo nacía el 18 de mayo de 1998. Me pusieron que era un ingreso ilegal. No pusieron que salí (del país) herido", sostuvo Romero Mercado. Además, "los gendarmes me decían: ¿Qué, nunca fuiste al colegio, no te enseñaron a saltar de una pata?", añadió.

El joven contó que volvió caminando como pudo por el puente internacional, sin ninguna asistencia. Agregó que conoce los nombres de dos gendarmes que actuaron en el operativo en el que fue lesionado, aunque aclaró que desconoce la identidad del gendarme que le disparó porque se quitó la identificación.

Romero Mercado indicó que el gendarme que le disparó dijo que él lo quería apuñalar. "Armó un show. Encontró un cuchillo en mi mochila porque estaba comiendo una piña", sostuvo. También contó que el gendarme no dejaba que se acerquen los amigos, quienes lograron filmar el video que se muestra en esta nota.



"(Un) Alferez dio la orden para que me dispararan. Mi cuñado escuchó que dio la orden de que disparen, y decía que nosotros no valemos nada", afirmó Romero Mercado. Indicó que solo un gendarme de los que intervinieron después en el escuadrón "era bueno, me decía qué podía hacer".