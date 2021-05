Tras el pedido de los gremios docentes de suspender por 15 días las clases presenciales en toda la provincia de Salta, debido a los incrementos de casos positivos de covid-19, salieron al cruce los ministros de Educación, Matías Cánepa y de Salud, Juan José Esteban. Ambos coincidieron en que los niveles de contagios en las escuelas son bajos y que ello se debe a que se cumplen y respetan los protocolos.

Sin embargo, no se hizo hincapié sobre plan de vacunación docente. Precisamente los gremios piden su modificación, solicitando que se de prioridad a los profesores secundarios ya que entienden que son quienes más corren riesgo de contagio por trasladarse de un colegio a otro.

Incluso la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) manifestó ayer su descontento en redes sociales porque no tienen novedades sobre la vacunación para el sector universitario.

En respuesta al reclamo de los gremios docentes, el ministro Matías Cánepa expresó que la cartera educativa se guía por los datos que les da el Comité Operativo de Emergencia provincial (COE) por lo que considera que "hoy no estamos en situación de que se tenga que suspender la presencialidad en las escuelas", afirmando que lo sucedido a nivel local, también se repite en las demás provincias.

Además sostuvo que "el índice de positividad que se da en las escuelas es muy bajo y que los alumnos que dan positivo no necesariamente se contagiaron en un establecimiento”. "Nosotros tenemos dos horizontes claros, cuidar la salud y la mayor presencialidad posible porque es lo que necesitan los chicos, tener clases presencial", manifestó ayer en Radio Salta.

Sin embargo no descartó que si la situación epidemiológica de un lugar indica que debe darse la suspensión, "nosotros vamos a suspender, pero no una suspensión que no este basada en datos concretos". Y reiteró que el índice de positividad en las escuelas es bajo porque "se cumplen los protocolos".

En la misma línea también habló el ministro de Salud, Juan José Esteban, que aseguró que ve con tranquilidad el bajo nivel de contagio en los niños y niñas porque "el protocolo y el acatamiento al mismo, ya lo tienen incorporado". Señaló que es importante mantener la presencialidad porque el año pasado "hemos tenido un año muy malo y sin actividad educativa".

El jefe de la Sala de Situación del Ministerio de Salud, Miguel Astudillo, agregó que cuentan con tres herramientas informáticas que son utilizadas en las escuelas para tomar conocimientos de los casos. La primera es una aplicación que utiliza el área de salud que está diseñada sólo para los referentes de salud de las localidades.



La dos herramientas restantes están dirigidas hacia Educación y sirven notificar casos sospechosos y confirmados de covid-19. La primera es la aplicación Cuidar Escuelas, creada por el Ministerio de Salud de la Nación y la segunda, es también una aplicación pero diseñada desde la provincia de Salta y "para las escuelas que no pueden acceder" a Cuidar Escuelas.

Astudillo dijo que hasta la fecha han recibido 1.800 notificaciones entre las tres herramientas. De ese número, los casos confirmados de covid-19 fueron aproximadamente 500 y no 600 como señalaron los gremios docentes. De esos 500, el 60% involucra a maestros, el 33% a alumnos y el porcentaje restante a personal no docente, es decir, administrativos o maestranza.

"Son eventos que han sucedio desde marzo y muchos de los cuales han cumplido su período de aislamiento o están aislados preventivamente", puntualizó. También informó que existe un sistema de vigilancia implementado desde el inicio de las clases entre el personal de Educación y Salud junto a la Central Operativa de Control y Seguimiento de COVID-19 (COCS).

Reiteró además que cada localidad de la provincia tiene un referente de ambas carteras que "están en interacción permanente ante una posible infección de Covid dentro de las escuelas".

Una escuela cerrada

Esteban también explicó que desde los dos ministerios y el equipo epidemiológico de la provincia están llevando adelante monitoreos permanentes para saber cuál es la situación epidemiológica que se vive en la provincia. Para eso contó que se aplican testeos masivos, denominado pool test, a cargo del Hospital Público Materno Infantil.

De esos procedimientos se constató que sólo existió un 1% de positividad de las más de tres mil personas a las que se les requirió muestras. Los testeos masivos se dieron en 18 instituciones educativas que fueron escogidos al azar por la dirección del Área Operativa del Norte.

Uno de esos fue en la escuela de educación técnica N° 3.169 Galileo Galilei ubicado en la localidad de Campo Santo. Allí se supo que dos profesores y dos alumnos dieron positivos de covid-19 por lo que se ordenó el cierre preventivo por 5 días del establecimiento para proceder a su desinfección y sanear las burbujas.

El secretario general de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Eloy Vidal Alcalá, contó que los jóvenes habían participado de un campeonato en la localidad durante el fin de semana.

Para Alcalá esta situación "es la que dicen siempre". "Los contagios ya están dentro de las instituciones educativas" y "está pasando en muchas escuelas por más que (el ministro de Salud) Esteban quiera minimizar la situación, pero esta es la realidad", cuestionó el titular de AMET.

Recomendaciones y sugerencias ante el frío

Desde el Ministerio de Educación dieron a conocer distintas recomendaciones y sugerencias que deben tener las instituciones educativas ante las bajas temperaturas. De acuerdo a lo informado por la Asociación Argentina de Infectología y la Dirección de Coordinación Epidemiológica de la provincia, la ventilación cruzada es necesaria para garantizar la correcta circulación/renovación del aire en espacios cerrados.

Asimismo, se dió lugar a que las escuelas puedan contar con la facultad de administrar la apertura de las ventanas durante las jornadas de baja temperatura. Al respecto, se recomendó ventilar el aula en su totalidad durante los recreos y con una apertura mínima de 5 centímetros al menos 2 ventanas y/o puertas, opuestas entre sí, durante el horario de clases.

Sobre la calefacción, la doctora Paula Herrera indicó que puede utilizarse siempre y cuando se garantice la circulación del aire. Finalmente, se acordó junto a las direcciones de nivel, la autorización de la asistencia al establecimiento educativo con equipos de educación física por parte de los alumnos. Sin embargo, se conocieron varias campañas de abrigos en distintas escuelas de Salta porque los menores no cuentan con ellos.

Ya el ministro Cánepa había informado que los menores que padezcan enfermedades de base o que formen parte de grupos de riesgo "no están obligados a ir a la escuela”, por lo que pueden tomar clases de modo remoto todos los días.

Desde Educación afirmaron a Salta/12 que para que las familias puedan hacer uso de esta habilitación deben presentar la historia clínica del menor, además de ser las personas encargadas de retirar las cartillas o actividades de la escuela.