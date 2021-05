Las horas previas de River Plate antes del Superclásico son convulsionadas. El plantel de Marcelo Gallardo sumó en total 15 futbolistas contagiados por coronavirus, que se terminaron de conocer el sábado por la noche.



Entre los afectados se encuentran figuras importantes como Matías Suárez, Rafael Santos Borré, Nicolás de la Cruz y Paulo Díaz. Sin embargo, las bajas más difíciles de reemplazar serán sin duda la de Franco Armani, el arquero titular y los arqueros suplentes: Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli.



Sin más opciones, el juvenil Alan Leonardo Díaz, que no tiene contrato profesional, fue convocado de urgencia por el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. Será titular a los 21 años y con menos de 24 horass de anticipación en el Superclásico ante Boca Juniors, último bicampeón a nivel local, por los cuartos de final de la Copa de la Liga.



Alan Díaz nació el 22 de enero del 2000 en Lanús, provincia de Buenos Aires y habitualmente es el arquero suplente de la Reserva por detrás de Franco Petroli, con la particularidad de que todavía no debutó en la división. Estuvo presente en 17 encuentros pero todavía no le llegó el momento de debutar oficialmente en el equipo dirigido por Gustavo Fermani y Juanjo Borrelli. Lo máximo que atajó fue en Cuarta División.

El joven llegó a River en edad de Infantiles, por medio del Tano Nanía, un histórico captador de jugadores, e hizo justamente todas las Infantiles y las Inferiores en el "Millonario". Fue convocado para Selecciones Juveniles Sub 15 y Sub 17. Mide 1,80 metros, algo menos que Armani (1,89), Lux (1,85), Bologna (1,89) y Franco Petroli (1,87). Díaz fue parte del equipo Sub 20 de River que compitió en la Copa Libertadores juvenil que se disputó a principios de 2020 en Paraguay.

Más llamativo aún es remarcar quién será su suplente. Si Díaz sufriera de alguna lesión o de un imprevisto, en su lugar entraría otro chico de nombre Agustín Gómez, categoría 2002 y que juega en la sexta división del club. Él también tuvo su paso por la Selección juvenil.

El conjunto de Marcelo Gallardo irá definitivamente debilitado por las circunstancias a jugarse su clasificación en La Bombonera. "Nos tocó algo durísimo pero vamos a salir adelante. Vamos por lograr algo heroico, y si no se logra, también los vamos a acompañar", expresó Rodolfo D'onofrio, presidente de la institución de Núñez.