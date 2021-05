Sigue el fuego cruzado dentro de Juntos por el Cambio. Nuevamente, fue Elisa Carrió quien salió a criticar a Mauricio Macri, esta vez por la decisión del ex presidente de inmunizarse contra el coronavirus en Miami.

"Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami", dijo Carrió luego de que el exmandatario contara que en su viaje a Estados Unidos para participar de un encuentro de dirigentes neoliberales latinoamericanos, denominado Foro "Defensa de la Democracia en las Américas", recibió la vacuna monodosis de Johnson y Johnson.

"Vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras", opinó la líder de la Coalición Cívica desde su chacra de Exaltación de la Cruz, donde permanece recluida por la pandemia. "Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos", continuó.



"Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo", agregó en ese sentido con La Nación, en un claro mensaje a Macri y a los integrantes de Juntos por el Cambio que se disputan un lugar en las próximas elecciones.



Pese a que en febrero pasado Macri había asegurado en Twitter que "no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido", esta semana contó en sus redes sociales que había sido inoculado en Miami contra el coronavirus.

"Estando en Estados Unidos pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", dijo luego de su participación en el seminario "Defensa de la Democracia en las Américas" organizado por el Interamerican Institute for Democracy.

En este mismo viaje por Estados Unidos el expresidente violó la cuarentena, ya que viajó a Miami a pesar de haber sido contacto estrecho de Alberto "Tucho" Ambrosio, un legislador de Juntos por el Cambio con el que compartió un asado político en Córdoba y dio positivo de covid-19.