La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez criticó al gobierno de Joe Biden por bloquear el llamado de la ONU a un alto el fuego frente al conflicto bélico entre israelíes y palestinos. En una serie de tuits, Ocasio-Cortez acusó al presidente estadounidense de tomar el lado de la ocupación de Israel sobre territorios palestinos.

"Esto está sucediendo con el apoyo de Estados Unidos", escribió Alexandria Ocasio-Cortez en Twitter, compartiendo un video que muestra los bombardeos del ejército israelí contra un edificio de más de diez pisos en Gaza en el que se encontraban las oficinas de la televisión catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP). Aunque nadie resultó herido, distintas organizaciones que defienden la libertad de prensa condenaron el ataque y acusaron al ejército de intentar censurar la cobertura de su feroz ofensiva contra Hamas. Los militares israelíes afirmaron que la milicia palestina utilizaba el edificio para realizar operaciones de inteligencia, pero no proporcionaron pruebas.

"No me importa cómo un vocero intenta darle vueltas a esto. Estados Unidos vetó el pedido de alto el fuego de la ONU", agregó la congresista demócrata, refiriéndose a los informes de la semana pasada y a fuentes diplomáticas que indicaron que Estados Unidos fue el único de los 15 países que no votó a favor de la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía un alto el fuego inmediato. Washington habría considerado lo sugerido por las partes reunidas como insuficiente para aliviar las acciones de contraofensiva entre los involucrados.

"Si la administración Biden no puede enfrentarse a un aliado, ¿a quién puede enfrentarse? ¿Cómo pueden afirmar de manera creíble que defienden los derechos humanos?", se preguntó Ocasio-Cortez indignada. En otro tuit dijo, refiriéndose a las políticas discriminatorias de Israel contra los palestinos: "Los estados de apartheid no son democracias".

Días atrás Biden expresó su firme apoyo a Israel asegurando que el país tiene el "derecho legítimo a defenderse", al tiempo que condenó los ataques con cohetes de Hamas. "Declaraciones generales como éstas, con poco contexto o reconocimiento de lo que precipitó este ciclo de violencia, es decir, las expulsiones de palestinos y los ataques a (la mezquita) Al Aqsa, deshumanizan a los palestinos e implican que Estados Unidos mirará para otro lado frente a violaciones de derechos humanos. Está mal", fue la respuesta de Ocasio-Cortez.



El presidente Joe Biden habló este sábado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el líder palestino Mahmud Abas, a quienes expresó su preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Gaza que ya deja cientos de muertos y heridos. Además de Ocasio-Cortez, otros legisladores demócratas reclaman una postura más firme de Biden en su condena a la violencia israelí, y exigieron retirar los cuatro mil millones en ayuda militar que Estados Unidos otorga anualmente a Israel sin prácticamente ninguna condición.