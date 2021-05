Gustavo, mi hermano mayor, acababa de comenzar la secundaria, o sea que él tenia trece años y yo tenía ocho. Volvió del colegio al departamento de Constitución donde vivíamos con mi familia, y tiró su carpeta en la mesa del comedor donde yo estaba sentado. La carpeta cayó delante de mi y vi que tenía pegada una foto de Paul Stanley, cantante y guitarrista de Kiss. El tipo (me di cuenta que era un tipo después, porque tenía pelo en el pecho) estaba sobre una moto chopera negra y roja, pintado obviamente, con un brazo el alto y le salía un destello de luz de la mano.

No sé cuánto tiempo me habré quedado embobado mirando la foto, fascinado pero sin entender bien qué era. ¿Un tipo? ¿Una mina con pelo en el pecho? ¿Un payaso? ¿Un superhéroe? Le pregunté a mi hermano qué era eso y me dijo Kiss, una banda de rock: ¡BOOOM, me vuela la cabeza! Inmediatamente tomé la decisión de que yo quería ser así. Esa foto me solucionó cualquier problema de test vocacional.

En casa había discos de Rafaella Carrá, Los Parchís, Menudo, Donna Summer, Julio Iglesias, pero no había de Kiss.

En la TV había un único programa de música, de videos, llamado Música prohibida para mayores, conducido por Marcelo Bello (el papá de la modelo) donde un día anunciaron que al día siguiente iban a pasar Kiss. Nos quedamos sentados esperando con mucha ansiedad que pasaran el video clip, que fue “I Was Made For Loving You”. Año 1980. Me voló la cabeza por el aire nuevamente. La única posibilidad en esa época de ver un video clip era que lo pasaran en la tele, así que calculo que estuvimos 3 o 4 minutos sin pestañear para no perdernos de nada.

Al otro día fracasé buscando algún secuaz en el colegio que lo hubiera visto y le hubiera gustado como a mi, pero o no tenían idea de qué hablaba o la mamá no los dejaba ver ese programa. (Se comentaba que los Kiss eran satánicos y que pisaban pollitos en el escenario. ¡Que me muestren una sola foto de eso por favor!) Llegué a convencer a tres compañeros de colegio para jugar a Kiss en el recreo, yo elegía ser “el gato”, el baterista, Peter Criss.

En otra ocasión nuestros padres nos llevaron de paseo al microcentro y en alguna disquería de la calle Lavalle nos compraron dos vinilos de Kiss: a mi hermano, como era mayor y por derecho de piso le tocó Dinasty, y a mi Unmasked que era el disco que acababan de editar. A la mierda los discos de Los Parchís y Menudo. Fin de de los 70 principios de los 80, Kiss era: rock pegadizo, toques de música disco, producción impecable, la imagen era extraordinaria, yo no entendía como a los otros nenes de 8 años no les interesaban. Yo repartía mi tiempo entre los Playmobil y Kiss.

Cuando mi mamá se daba vuelta le robaba los tupperware y dos cucharones y me improvisaba una batería frente al combinado, ponía el disco al palo y hacía un rulo de bata tan largo que duraba desde que empezaba hasta que terminaba cada lado del disco, o hasta que mamá me descubría y me sacaba “mi instrumento”.

El disco empezaba con el hit “I Was Made…”; tenía un pasaje donde quedaba sola la batería, ese era “mi” momento y como yo había visto el video imitaba a la perfección lo que hacía el baterista. La segunda canción: "2000 Man" (cover de The Rolling Stones cantado por Ace Frehley) arrancaba un buen rato con la guitarra y unos toms muy graves y machacantes que hacían que mis vecinos se agarraran la cabeza. Hasta hoy me sé cada arreglo del disco a la perfección y puedo tararear todos los solos de guitarra de memoria.

Mi familia se mudó a Barracas, así que en 5º grado me cambiaron de colegio, y ocurrió algo mágico. Uno de mis compañeros, Marcelo Vicente, conocía a Kiss, conexión inmediata, se transformó en mejor amigo al instante. Pero no solo por eso, al sonar el timbre de salida del colegio a él lo retiraba su hermano mayor: alto, flaco, de PELO LARGO, chupines, remera negra, algún detalle de leopardo en las muñecas y un chaleco de jean que en la espalda decía, con tachas redondas, “EL GRIEGO”, su apodo. Fue la primera vez que saludé a un rockero y se me voló la cabeza parte III.

Todos los recreos hablando de Kiss con Marcelo que sabía muchísimo del asunto.

Una tarde me invitaron a su casa, tenían toda la habitación empapelada con fotos principalmente de KISS, pero también había algo de Quiet Riot, Mötley y de Poison, en la cabecera de la cama un póster tamaño más grande que real de Paul y Gene, TODA la discografía de Kiss en cassettes y vinillo. Y algo que yo no podía entender: cada vinilo lo tenían dos veces, la versión nacional ¡y también la importada!

Ellos vivían en una planta baja, pero arriba había unas habitaciones abandonadas, tipo conventillo y en una de esas ensayaba la banda del Griego, la banda se llamaba Avernus (heavy metal de La Boca); había una batería y amplificadores de los grandes. Yo tenía diez años y ya me había reventado la cabeza como cuatro veces en lo que vengo escribiendo.

Obviamente que armé una banda con mi compañero Marcelo. Desde los ocho hasta los doce años solamente escuché Kiss, no me interesaba ni Maiden ni Mötley ni nada, solo Kiss (menos mal tenían muchos discos). Mientras los otros compañeros de colegio empezaban a hablar de chicas, cuáles les gustaban y bla bla, nosotros hablábamos de música sin parar. A los trece años empecé el secundario y ahí descubrí de casualidad el punk y empieza otra historia.

Gori es compositor, cantante y guitarrista de la banda Fantasmagoria. Reconocido por haber sido el guitarrista de Fun People a fines de los 90´s. También fue guitarrista de la banda solista de Juanse y corista de los shows del regreso de Ratones Paranoicos. Músico de culto de la escena under de Bs As, se maneja tanto en el punk rock y el hardcore como en la psicodelia y la canción pop y folk.