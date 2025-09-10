Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 2,6 por ciento interanual en agosto, cayendo por cuarto mes consecutivo, y volvieron a tener una merma mensual, exhibiendo un aumento en la dependencia del financiamiento para concretar las compras, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato, que se suma al de otras mediciones como las de supermercados, son la foto de un consumo general que sigue grogui.

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 2 por ciento en julio, el 0,5 por ciento en junio y el 2,9 por ciento en mayo, que había cortado con cinco meses de mediciones positivas, desde el 17,7 por ciento de diciembre, el 25,5 por ciento de enero, un 24 por ciento en febrero, un 10,5 por ciento en marzo y un 3,7 por ciento en abril.

A pesar de la sucesión de retrocesos en los últimos registros, en lo que va del 2025 las ventas acumulan un crecimiento interanual del 6,2 por ciento, “marcando una mejora respecto al mismo período del año pasado”, precisó el reporte.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron un nuevo descenso en el consumo del 2,2% en el octavo mes del año frente a julio, acumulando cinco meses consecutivos de caídas.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “las fechas comerciales como el Día del Niño aportaron cierto movimiento, aunque con resultados heterogéneos entre rubros”, revelando que “predominaron las operaciones presenciales sobre las digitales y se observó una alta dependencia de promociones y planes de pago”.

En esa línea, remarcaron que “en agosto, las ventas estuvieron influenciadas por factores estacionales, el impacto de fechas comerciales y la necesidad de recurrir a financiamiento para mantener el nivel de operaciones”.

Además, puntualizaron que “se observó una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago” y señalaron que “las ventas online tuvieron baja participación, predominando el canal presencial”.

Asimismo, hicieron referencia a la influencia del contexto general del país al asegurar que “la incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios, generando un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 55% indicó que se mantuvo en comparación al año anterior, mientras que un 35% (5 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró”.

En relación a la expectativa futura, reflejó que “el 49% de los comercios relevados sostiene que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 9%”.

Del análisis por rubro surge que la única variación positiva interanual se dio en Farmacia (0,2%). Los demás sectores mostraron bajas: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-10,4%), Perfumería (-8,9%), Textil e indumentaria (-4,8%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%), Alimentos y bebidas (-0,9%) y Calzado y marroquinería (-0,8%).

El rendimiento de cada rubro

Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 0,9% en la comparación interanual, a precios constantes, pero mantienen en el acumulado un aumento del 8,7% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una caída del 3,7%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 10,4% interanual en julio, pero suman un incremento del 6% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 4,1%.

Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 0,8% interanual, pero acumulan un incremento durante el 2025 del 5,6%. En el intermensual se midió una baja del 2,2%.

Farmacia: las ventas mejoraron un 0,2% interanual y llevan un alza del 8,8% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una merma del 2,9%.

Perfumería: las ventas cayeron un 8,9% interanual, pero suman un incremento del 10,2% en el primer semestre. En la comparación intermensual, hubo un descenso del 4,1%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 1,9% pero acumulan un crecimiento del 10,2% en el 2025. Por su parte, en el intermensual bajaron 1,4%.

Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 4,8% interanual, a precios constantes, pero acumulan un crecimiento del 2,2%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 4,3%.