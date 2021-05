La atleta Evangelina “Vanshi” Thomas fue protagonista este lunes de un hecho de inseguridad en Trelew, cuando al llegar a su casa descubrió a un joven que huía con sus pertenencias por una ventana. Lejos de paralizarse, la campeona argentina en los 800 metros del Campeonato Nacional de Mayores que se disputó en abril pasado decidió correr al ladrón, a quien finalmente logró atrapar gracias a la ayuda de dos vecines.

"Después de entrenar, tipo seis y cuarto de la tarde, me fui a mi casa y cuando llegué encontré todo dado vuelta. Mientras me hacía la idea de que había entrado a robarme, veo que una persona se escapa con una mochila por una ventana y ahí lo empecé a correr", detalló la deportista oriunda de Trelew.



Luego de dos cuadras, la atleta logró alcanzar al ladrón. "Me dijo que no le haga nada y me decía 'tomá la mochila'", contó “Vanshi” Thomas a TN, donde aseguró que el asaltante también la habría intentado atacar a golpes. "Por suerte llegaron dos personas y me ayudaron a reducirlo hasta que llegó la policía", continuó.

"Me dio mucha impotencia la situación y sé que no tendría que haber reaccionado así, pero la verdad es que no lo pensé. Me agarró una locura tremenda y no pensé en nada", concluyó.

El joven, que según informó la policía tenía antecedentes, fue detenido en la calle AP Bell esquina Moreteau de Trelew. Tenía en su poder una notebook y un celular, sustraídos de la casa de Thomas.