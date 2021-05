La decisión del Gobierno Nacional de cerrar por 30 días las exportaciones de carne para tratar de acomodar los precios del mercado interno, tuvo en el agro unanimidad en el rechazo, pero con una diferencia sustancial que es parte de la interna que se desató en el último año y medio en el sector: las maneras de reaccionar ante decisiones del Estado. El campo partido en dos mostró a los dirigentes de la Mesa de Enlace y los productores de carne fieles a la idea de un lock out duro de una semana; y a los negociadores del Consejo Agroindustrial (CAA) con el mismo malestar, pero canalizado en la necesidad de sentarse con el Gobierno para negociar soluciones alternativas. De hecho, parte de esos sectores creen que, de acá al jueves, fecha de inicio de la medida, se encuentre una vía de encausamiento del conflicto.

Hoy, mientras Enlace avisó en una conferencia de prensa que el paro “es el comienzo de un paquete de medidas”; el CAA, que reúne a industriales, exportadores de cereales, economías regionales y casi todas las Bolsas de Cereales del país, eligió pedir una reunión urgente con las autoridades nacionales para plantear en la mesa de la política un conflicto que, entienden, no debe resolverse con paros ni en las rutas.

En una nota dirigida a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Agricultura, Luis Basterra, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el consejo agro que encabeza el titular de la Bolsa de Cereales, José Martins, expresó que “compartimos plenamente la preocupación por el nivel de inflación, es un hecho que perjudica a todos y en especial a quienes menos ingresos tienen, pero el camino de las restricciones no solo no solucionará este problema. (...) Y agregaron que “atento a lo antedicho, es que solicitamos una audiencia con carácter de urgente donde podamos generar un ámbito de discusión de alternativas que no impliquen un retroceso en el camino de diálogo y búsquedas de consensos que venimos desarrollando”.

El camino de los duros

“Lamentamos tener que llegar a esto, es una medida que a nadie le gusta. Pero no nos han escuchado. En vez de cerrar, tienen que fomentar una mayor producción”, dijo Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales (CRA). En pleno diálogo con la prensa, se le preguntó si la idea recrear la 125 y el propio Chemes habló de “un país que cambió”. En la Mesa de Enlace también leen que lo antes era unidad plena en la batalla, hoy es planteos maduros contra belicosidad.

El que más fuerte jugó fue Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro y uno de los que habla seguido con el Gobierno. “No hay plan económico, ni de producción. Es como que a Corea no le permitan exportar celulares y a Japón, autos, el problema de precios es el problema de la macro”, expresó. Por su parte, Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural, consideró que “se nos utiliza para tapar otros problemas (…) hay disputas de poder, una línea interna del Gobierno a la que no le gusta el campo, y es la que viene primando, la línea del kirchnerismo”.

La Sociedad Rural (SRA) es la pata de la mesa de Enlace más asociada a Cambiemos. En los chats privados de ganaderos, como el Gurú Ganadero, salieron a relucir posiciones políticas que exceden al tema en cuestión, el precio de la carne. “No hay que cargar hacienda por treinta días! Y no hay que pagarles "ningún Impuesto " ni Nacional ni Provincial!.... ni siquiera pagarles las cargas Sociales ...ni VEP de nada !..”, escribió un dirigente pampeano. Y otro agregó que “mañana tenemos q tomar las rutas . Corte total al atropello de nuestra produccion...”.

Un rato después, las SRA de Baradero, General Rodríguez, Exaltación de la Cruz, entre otras, emitieron un comunicado confundiendo consignas políticas con el tema de fondo. “Es un tiempo difícil para la continuidad de la República. Comienza un tiempo difícil para la continuidad de la República. El desgastado y desorientado Poder Ejecutivo arremete con 2 proyectos que tienden a su desaparición y a institucionalizar la impunidad y la discrecionalidad. 1. El que pretende conceder facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo con el pretexto de la pandemia. 2. La reforma al Ministerio Público Fiscal. Ambos proyectos son antidemocráticos y nefastos para la República. Hacemos un llamado urgente a toda la dirigencia política para que sean dignos custodios de nuestra Constitución Nacional, de los principios y valores que de ella emanan y de la voluntad popular, que los eligió para que trabajen, no para que deleguen. También alertamos a la ciudadanía sobre este atropello autócrata de un gobierno a la deriva y sus consecuencias impredecibles”, escribieron.

En la otra esquina, también se manifestaron en contra desde la Cámara de Exportadores (CERA), y desde el Mercado Ganadero Rosgan, que anunció que postergó el lanzamiento del nuevo mercado de comercialización de hacienda para consumo ante el cierre exportaciones. El director ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, se mostró disconforme con las nuevas medidas y señaló: “nuevamente una medida arbitraria pretende generar la idea de que los precios van a bajar en el mercado interno si dejamos de enviar carne al exterior”.