Racing recibirá este viernes a Tigre, por la quinta fecha del Torneo Clausura, y el entrenador Gustavo Costas tendría pensado parar un mix en el 11 inicial con el objetivo de cuidar jugadores de cara al partido del próximo martes ante Peñarol, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La Academia llega de capa caída luego de perder 1-0 de visitante el partido copero de ida frente a los uruguayos.

Por tal motivo, Costas tendría pensado poner ante Tigre titulares y suplentes para que la mayoría descanse. Incluso podría darse el regreso de Luciano Vietto, quien lleva más de tres meses alejado de las canchas por problemas físicos.

Tigre, por su parte, tuvo un irregular arranque en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Diego Dabove tiene esta competencia como principal objetivo en el semestre, aunque también se ilusiona con seguir avanzando en la Copa Argentina, donde ya se encuentra en los cuartos de final tras eliminar a San Lorenzo.

El encuentro está programado a las 21 (TV: TNT Sports) se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda.

El Pirata quiere punta

Belgrano de Córdoba visitará a Aldosivi en el marco de la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Con la inminente salida de Mariano Troilo al fútbol de Europa y la esperanza de subir a lo más alto de la tabla, el entrenador Ricardo Zielinski está obligado a realizar una variante en la defensa cordobesa.

En tanto, el equipo marplatense buscará salir del fondo y podría dejar último en la zona a Boca.

La cita será este viernes desde las 15.30 (TV: TNT Sports) en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.

Duelo interzonal

Instituto y Unión de Santa Fe jugarán a las 19 (TV: ESPN) en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba el duelo interzonal de la quinta jornada de la Liga Profesional.

La Gloria y el Tatengue tienen los mismos puntos en el Clausura y buscan la segunda victoria en el certamen para alejarse de la pelea por el descenso.



