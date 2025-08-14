Un día después de la confirmación del equipo argentino para el cruce por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, del 12 al 13 de septiembre próximos, en el entorno nacional recibieron una noticia alentadora. Países Bajos, el anfitrión de la serie que pondrá en juego el pase a las Finales de Bologna con los ocho mejores del mundo, anunció la nómina sin su figura: no estará en la formación Tallon Grieskpoor, número uno local y actual 32° del ranking ATP (ex 21°).

Vigente finalista del mundo -cayó ante Italia en Málaga-, una condición que le permitió avanzar sin jugar en la primera instancia, en la que Argentina superó como visitante a Noruega en el debut del capitán Javier Frana, el compacto plantel de Países Bajos estará conformado por los singlistas Jesper de Jong (79°), Botic Van de Zandschulp (92°) y Guy den Ouden (157°), además de los doblistas Sander Arends (25°) y Sem Verbeek (43°).

El capitán Paul Haarhuis lamentó la sensible baja de Grieskpoor pero mantiene la ilusión de hacer pesar la localía: "Desafortunadamente no está disponible para la Copa Davis, pero Botic y Jesper son muy buenos jugadores que ya demostraron su calidad en numerosas ocasiones. Guy den Ouden, de gran 2025, es un refuerzo lógico para el equipo. Con nuestras fortalezas tenemos posibilidades contra cualquiera".

Con Argentina en el horizonte, el conductor neerlandés expresó: “Logramos una hazaña única en Málaga el año pasado al llegar a la final. Haremos todo lo posible para clasificarnos de nuevo al Final 8. Argentina es un rival muy fuerte, con muchos jugadores en el top 100 y con Francisco Cerúndolo como su mejor jugador. Tendremos que jugar muy bien para ganar”.

Argentina contará con su equipo ideal en torno al presente inmediato. Frana metió mano y se inclinó por la actualidad de Francisco Comesaña, hoy 71° del ranking ATP y 54° a partir del lunes, y una de las revelaciónes del Masters 1000 de Cincinnati tras alcanzar los octavos de final. El marplatense de 24 años, que hace unos días corría desde atrás pero que se ganó el lugar con su actuación en canchas duras en Ohio, le ganó la pulseada interna de singlistas a Mariano Navone, quien había sentenciado la victoria nacional por 3-2 ante Noruega en febrero pasado, en el estreno del nuevo capitán.

El equipo estará integrado por otros dos singlistas: Cerúndolo (23°), en su reaparición tras la ausencia en Noruega, y Tomás Etcheverry (58°), de irregular presente y asistido esta semana en Cincinnati por el propio capitán Frana. Además completarán la nómina los doblistas Horacio Zeballos (7°), el mejor de la especialidad en la historia del tenis argentino y reciente campeón de Roland Garros, y Andrés Molteni (21°; ex 7°), finalista este año en los torneos de Santiago de Chile y Hamburgo.

La crucial eliminatoria frente a Países Bajos, al mejor de cinco puntos con cuatro singles y un doble, será en el MartiniPlaza, un estadio bajo techo con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, a 180 kilómetros de Amsterdam.

