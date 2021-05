El 17 de mayo, la docente extensionista y autora del libro “Quiero ser alguien en la vida”, Gabriela Toloza, estaba preparada para ser entrevistada por una periodista de Radio Universidad cuando la conductora del programa, que ya había presentado el tema a abordar al aire, recibió un llamado telefónico del secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca, Pablo Magini, quien le prohibió que realice la nota argumentando que estaba prohibido hablar de ese libro en los medios de la UNCa. La situación causó malestar entre la comunidad académica que catalogó lo sucedido como un “gravísimo hecho de censura”.

Para repudiar este acto, docentes, no docentes, investigadores, graduados de universidades públicas, extensionistas universitarios, estudiantes, trabajadores e integrantes de organizaciones sociales, realizaron un documento dirigido al rector de la UNCa, Flavio Fama, en el que relataron lo que pasó y pidieron que tome medidas para que el hecho no se repita.

“El brutal acto de censura por razones ideológicas constituye, particularmente en medios que pertenecen a una universidad pública y democrática, una práctica inadmisible que nos retrotrae a las épocas más oscuras de la Argentina, y se suma a las numerosas presiones ya ejercidas por el funcionario universitario, no carentes de violencia laboral y moral, para que el libro no se publicase por pertenecer la autora a la corriente de la Extensión Universitaria Crítica, con la que el censor no comulga, explicaron.

“Sabemos que usted comparte el repudio a todo acto de censura y a todo resabio de intolerancia, y le agradecemos la solidaridad que ha manifestado explícitamente a la víctima del inaceptable atropello. De modo que entendemos que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que este tipo de comportamientos se repita, y adoptará las medidas que correspondan para que el funcionario mencionado desista de perpetrar acciones persecutorias incompatibles con los principios de la República y el derecho al libre pensamiento y a la libre expresión de las ideas, banderas irrenunciables de cualquier sociedad pluralista y democrática”, concluye el documento que sería presentado mañana y que cuenta con firmas de universitarios de todo el país.

Situación

Desde el Centro de Comunicaciones Rimasay, explicaron a Catamarca/12 que el libro, “Quiero ser alguien en la vida”, escrito en pandemia por Toloza, quien es la coordinadora desde hace 10 años del programa “La Unca Más Cerca”, “aborda la problemática de los estudiantes secundarios del interior de la provincia desde la perspectiva de esa voz demandante y reclamante que se convierte en utopía colectiva y transformadora de la realidad, y constituye un valioso aporte a un debate que debe interpelarnos a todos, nunca ser negado, escamoteado de la agenda pública y mucho menos censurado”.

Las historias que cuenta el libro, son testimonios de adolescentes recabados por el programa que coordina la autora y con una perspectiva crítica. Para mejorar el análisis de la obra Toloza cursó el doctorado en Ciencias Humanas que dicta la propia Universidad.

Magini, como jefe directo de la extensionista, había dado su testimonio para el libro, al igual que lo hizo el rector Fama. Sin embargo, cuando el Secretario leyó el libro y analizó la línea ideológica, “pidió que lo saque para no verse comprometido con esa línea”, contaron y agregaron que también cuestionó que Toloza utilizara lenguaje inclusivo para escribirlo.

Desde ese momento, comenzó a presionar para que el libro no se publique. En este contexto, llegó a decir que su posición era compartida por un supuesto comité de editores de la Editorial Universitaria y negó su apoyo. Por esta razón, se decidió hacer el libro en una imprenta privada, afrontando los gastos y apoyada por el Centro de Comunicación Rimasay.

Luego de conocer el acto de censura del que fue víctima la docente, Fama quien da su testimonio en uno de los capítulos del libro, se solidarizó con ella, pidió disculpas y le ofreció los medios de la Unca.

Repercusiones

Atenta a lo sucedido y como autora de la iniciativa de declarar de Interés Parlamentario y cultural el libro de Toloza, la diputada provincial Adriana Díaz manifestó su repudio a lo sucedido en sus redes sociales. “Es increíble que a más de cuarenta años de democracia en nuestro país, desde una Casa de Altos Estudios como lo es la UNCa, se censuren manifestaciones culturales. Sobre todo de un libro que reflexiona sobre las desigualdades y falta de acceso de derechos básicos que viven los adolescentes del interior provincial”, dijo.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero, también opinó en sus redes sociales sobre lo sucedido: “Este tipo de arbitrariedades no son aceptables ni pueden permitirse en un medio que es público, por pertenecer a una universidad nacional, y que debiera bregar por la necesaria pluralidad de ideas y respeto al pensamiento crítico, que son esenciales al desarrollo de la educación superior pública y al sistema de vida democrático. Que nunca más la metodología de los "bastones largos" del oscurantismo dictatorial, sean reproducidos por funcionarios que pretendan silenciar a los que piensan distinto”, señaló.



“Quiero ser alguien en la vida”, fue editado para ser distribuido de manera gratuita online. Los formatos materiales que se imprimieron, son para donar a bibliotecas y escuelas de la provincia y tienen un costo mínimo. Para descargar el libro se lo puede hacer desde el siguiente link: http://www.wuranga.com.ar/images/recomendados/36_recomendados_Quiero_%20ser_%20alguien_%20en_%20la_%20vida_%20GABRIELA_%20TOLOZA-comprimido.pdf