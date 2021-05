El gobierno se reúne esta tarde con los expertos en la Casa Rosada. El jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Vizzotti, mantendrán esta tarde desde las 1830 un nuevo encuentro con los expertos y epidemiólogos que asesoran al gobierno nacional.

La reunión será a las 1830 en la Casa Rosada y de modo virtual.

El presidente Alberto Fernández ya dijo que las nuevas restricciones no suponen una vuelta a la fase uno. Sin embargo, va de suyo que el viernes serán anunciadas nuevas restricciones para intentar bajar la tasa de contagios que con los números de este martes no puede dejar a nadie indiferente y hay muchas cosas que consensuar porque las posiciones no son unívocas.

Las diferencias

En una jornada marcada por otro récord de contagios y muertes por coronavirus --35.543 casos y 745 fallecidos--, los jefes de Gabinete de la Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires se reunieron este martes para acordar las medidas que se tomarán a partir del 22 de mayo. El encuentro, que remeda a otros que tuvieron desde el comienzo de la pandemia --con etapas de mayor y menor acercamiento con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-- tuvo una diferencia: esta vez, los funcionarios porteños se mostraron más abiertos a considerar mayores restricciones, incluso el pase a virtualidad de las clases. Sin embargo, fue una reunión no exenta de tensión.



“Esto no da para más", dijo Cafiero y todos coincidieron en la gravedad de la situación. Acordaron darse 24 horas para impulsar nuevas propuestas con mayores restricciones.

La Casa Rosada está presionando para que las jurisdicciones tomen más medidas de control y de restricción de la circulación. En la Gobierno Nacional confirmaron que “se está hablando en esta misma línea y con este mismo tono con todos los gobernadores”. Muchos de ellos ya anticiparon que van a tomar nuevas medidas de restricción.

Por ahora la idea es renovar el viernes el DNU presidencial con los parámetros epidemiológicos del proyecto de ley que está en el Congreso Nacional.



Pero al jefe de Gobierno porteño sigue sin hacerle gracia la suspensión de presencialidad escolar, de la que hizo bandera a pesar de los 15 docentes fallecidos, y desdes la provincia de Buenos Aires consideran que las medidas tienen que ser realmente duras para que los contagios bajen realmente y haya tiempo para vacunar a la gente, cosa que se puede hacer porque el flujo de vacunas continúa siendo continuo.

El problema es que en el Gobierno hay dos posturas: los que creen que la única manera de que controlar la cifra de muertos y volver a fase uno (que son los que están exclusivamente en contacto con el área de Salud) y los que ven que un cierre de la economía para llevar al país a fase 1 como se hizo en 2020 es inviable porque ya no hay dinero disponible para que el Estado sostenga del mismo modo la pérdida de empleo, ayude a los empresarios a pagar los sueldos de los empleados en blanco o inyecte en los bolsillos de los que hacen changas el dinero correspondiente a un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia.

Lo cierto es que aunque no se vuelva a Fase uno, hay muchas cosas que coordinar para anunciar las nuevas medidas y, por supuesto, todos están pendiente de los números de contagiados y fallecidos que se difundan oficialmente tanto este miércoles como este jueves.