Max Verstappen aprovechó la insólita deserción de Charles Leclerc y el fin de semana negro de la escudería Mercedes para tener un festejo doble este domingo: por un lado, ganó por primera vez en el Principado de Mónaco, uno de los Grandes Premios más emblemáticos de la Fórmula 1. Y gracias a esa victoria y al opaco séptimo puesto del campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, el piloto de Red Bull se colocó como líder del torneo de pilotos, algo que hasta ahora nunca había conseguido a lo largo de su carrera.

Detrás del neerlandés Verstappen, el español Carlos Sainz con su Ferrari y el inglés Lando Norris con el McLaren completaron el podio, seguidos por el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) y el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), en una monótona carrera que no tuvo emociones ni sobrepasos a lo largo de todo su desarrollo.

Charles Leclerc pagó carísimo el error del final de la clasificación del sábado. El equipo decidió no reemplazar la caja de cambios dañada por el impacto para no penalizar, pero los problemas aparecieron durante la vuelta previa. El inconveniente no le permitió largar, por lo que Verstappen aprovechó la ausencia del piloto de Ferrari para adueñarse de la punta y no pasar sobresaltos durante toda la competencia.

Sin riesgos en la pista, a Red Bull lo único que lo podía molestar era el paso de los boxes, pero allí también funcionó mucho mejor que los Mercedes: Hamilton ingresó a los pits demasiado temprano y regresó a la pista en medio del tráfico, por lo que quedó detrás de Pérez, Vettel y Gasly cuando se normalizaron las posiciones. “Nos costó tres lugares”, se quejó Hamilton, respecto a la estrategia de su equipo. “Realmente no tengo una reacción a eso. Desde el principio tuvimos un rendimiento bajo como equipo durante todo el fin de semana, así que nos centraremos en la próxima carrera ".

Y el finlandés Valtteri Bottas ni siquiera volvió a la pista, ya que una tuerca trabada en el neumático derecho lo obligó a abandonar cuando marchaba segundo detrás de Verstappen. "Para ser honesto, no sé qué pasó en la parada en los boxes. Todavía no sé si fue un error humano o un problema técnico", se lamentó Bottas. "Pero en todo caso, tenemos que aprender de ello. Es un gran error nuestro y no debería ocurrir", completó el finlandés. "Perdimos muchos puntos por un desempeño realmente pobre del equipo, Fue una actuación muy muy mala", consideró Hamilton.

Por el contrario, el equipo austríaco hizo bien los deberes y devolvió al neerlandés cómodo en la punta y permitió que Pérez saltara del octavo al cuarto lugar después del paso de los boxes, porque lo dejó hasta último momento en la pista, sin nadie delante para que pudiera acelerar al máximo en ese tramo de la carrera. Tras esa circunstancia, ya no hubo posibilidades de cambio, salvo para que Hamilton salvara un punto al entrar nuevamente a boxes y, con gomas nuevas, marcara el récord de vuelta.

Con cinco carreras disputadas, Verstappen es el nuevo líder del torneo con 105 puntos, seguido por Hamilton con 101. Más atrás se encolumnan Norris con 56 y Bottas con 47. En el Mundial de Constructores, Red Bull también pasó a la punta, con un unidad de ventaja sobre Mercedes. La sexta fecha de la F1 será el Gran Premio de Azerbaiyán, el domingo 6 de junio en la ciudad de Bakú, con un recorrido de 51 vueltas sobre el circuito urbano de 6 kilómetros de extensión.