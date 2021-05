“Me hago cargo de otras personas pero nadie se hace cargo de mí”. Las palabras de la psicoanalista Brooke Taylor apuntan al meollo del relanzamiento de In Treatment, cuya cuarta temporada tuvo su estreno este domingo por HBO (dos nuevos episodios consecutivos los domingos y lunes a las 22). Ya sin la escucha del doctor Paul Weston (el inolvidable Gabriel Byrne), muy lejos de la costa Este, con nuevos pacientes –y traumas- además de un contexto que afecta de lleno a la salud mental de cualquier ser humano. Y, lo más importante, porque la terapeuta encarnada por Uzo Aduba es quien se hace cargo del trabajo y de la pantalla. Su presencia tan omnipotente como magnética abre un cauce ciertamente distinto al de este reconocible y aclamado drama. Los dos primeros episodios, a su vez, podrán verse en el segmento Hora H de la señal Space este martes a las 22 hs.



La serie, basada de una producción israelí con numerosas transposiciones (incluyendo una argentina) sorprendió a comienzos del nuevo siglo con un formato tan simple como arriesgado. La propuesta permitía incursionar en el trabajo diario de un analista. El mayor peso dramático radicaba en el poder de la palabra. Cada capítulo –de estricta media hora- sucedía con un paciente distinto e incluía una visita del protagonista a su propia terapeuta. Aunque la constricción espacial, conceptual y narrativa sea la misma que antes, la gran diferencia pasa por el rol que asume la protagonista. Si el doctor radicado en Maryland lucía -mentirosamente- impermeable, el de Aduba entra a cada sesión dispuesta al puching ball discursivo. No es de las terapeutas empáticas, la doctora Taylor puede romper protocolos y responder sin amortiguadores.

La entrega está situada en la ciudad de Los Angeles en medio de la pandemia y explora la experiencia de la profesional con tres de sus “padecientes”. In Treatment 2021 presenta una gama de personajes con conflictos propios de esta coyuntura. A Eladio (Anthony Ramos), el hecho de tener que acompañar a un joven con insomnio lo está llevando a testear la insanía. Laila (Quintessa Swindell) es una adolescente afroamericana recelosa del mundo, de su terapeuta, y de una familia a la que incomoda por su orientación sexual diversa. El último en su agenda es Colin (John Benjamin Hickey), un millonario dueño de varios prejuicios de género y de clase que pasó un tiempo en las rejas por fraude. Al primero lo trata vía Zoom y a los otros los recibe en una impactante y luminosa vivienda bien resguardada del exterior. Los motivos por los que atiende allí refieren tanto al presente (su oficina está en una zona restringida por cuestiones epidémicas) como a su propio trance emocional.

La actriz (multipremiada por su papel en Orange is the New Black y Mrs. America) declaró estar capturada por el concepto que rige a In Treatment. Esa posibilidad de que el público asista a las sesiones y espíe la vida de los profesionales de salud mental. Basta decir que su personaje, a raíz de una pérdida reciente, se replantea lo que han sido sus relaciones, incluyendo el vínculo con el novio que va y viene, Adam (Joel Kinnaman). Hay varias heridas sin suturar y la profesional no tiene empacho en confrontar a los demás. En las sesiones de Brooke Taylor con su terapeuta no hace falta rascar demasiado. “Está parada en esta coyuntura de dolor y pérdida”, definió Aduba.

Programados

* Amazon Prime Video se aseguró en su grilla Nine Perfect Strangers. La miniserie protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy, está basada en una novela de Liane Moriarty (la misma autora de Big Little Lies). La historia sucede en un misterioso spa australiano dirigido por Masha (Kidman) al que llegará Frances (Melissa). El elenco incluye a otros nombres conocidos como Luke Evans, Bobby Cannavale y Michael Shannon. La producción se estrenará a final de año.

* La vida de Ringo Bonavena será material para una serie original para la Star +. Contará de ocho episodios y según dijeron sus responsables, combinará “un tono épico y dramático, toques de humor e ironía, elementos de thriller y una estética impactante”. La historia del boxeador será contada en dos líneas temporales: una enfocada en sus últimos tres meses de vida y la otra en a trayectoria del peso pesado de Parque Patricios.

* La ABC lanzó el tráiler de la reboot de Aquellos años felices. Esta vez el que crece con amor es Dean, un preadolescente afroamericano de fines de los ’60 radicado en la ciudad de Montgomery. Don Cheadle será el encargado de la narración y Fred Savage –el Kevin original- se anotó como productor del envío. Su estreno se espera para comienzos del próximo año.

El personaje

Álex Guzmán de ¿Quién mató a Sara? (Manolo Cardona). El tipo pasó 18 años en la cárcel acusado injustamente de la muerte de su hermana. Su gran motivación es saber la verdad detrás del crimen y vengarse de quienes le arruinaron la vida. La serie ya tiene confirmada una tercera temporada con más problemas para el sujeto cuya filosofía de vida es un whodunnit.