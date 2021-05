Víctor Blanco, presidente de Racing Club, consideró "una locura" el hecho de "no jugar antes del 30 de junio" la semifinal de la Copa de la Liga ante Boca Juniors, que fue postergada por las nuevas medidas sanitarias para contrarrestar la pandemia.



"Por ahora no sabemos nada. Lo único que sabemos es la posición de Racing de querer jugar el 30 de mayo las semifinales, y la final el 1 o el 2 de junio. Es una locura no jugar ante del 30 de junio", declaró el directivo a TyC Sports, y agregó: "Se está por jugar la Copa América y se está jugando la Copa Libertadores, por lo que no veo motivos por el que no se pueda jugar la semifinal".



"Lo normal es que se jueguen las semifinales; de última no viajar y hacerlo en la ciudad o provincia de Buenos Aires", abundó sobre los choques decisivos que además tienen a Colón e Independiente en la otra llave.



"Entendemos que primero está la salud, pero estas semifinales no iban a hacer ningún daño sanitario", afirmó con respecto a la postura de Racing de jugar las semifinales, a pesar de las medidas establecidas por el gobierno nacional. "Tiene que estar resuelto estos días por varios motivos, por las vacaciones de los jugadores, porque necesitan certezas para manejarse de cara al futuro", expresó.



El dirigente más importante de la institución de Avellaneda se refirió además al técnico Juan Antonio Pizzi y su actualidad al frente del primer equipo, tras haber estado en duda en un tramo del presente semestre: "Estamos tranquilos y siempre lo estuvimos. Simplemente tomamos los recaudos de la situación en su momento porque lo ameritaba. Todavía no sé nada de la oferta de Arabia, ni tampoco sé si me va a llegar", señaló sobre una posible propuesta de un club saudí para contratar a Pizzi.



Blanco, de 75 años, también habló sobre las ausencias de los futbolistas Gabriel Arias y Eugenio Mena en una hipotética final del torneo local por estar convocados al seleccionado chileno en la próxima Copa América: "No hablamos todavía ese tema porque es todo muy incierto. No podemos estar pidiendo algo sin saber una fecha".



El empresario, por último, hizo mención a la continuidad del mediocampista chileno Marcelo Díaz una vez que finalice el semestre. "Tengo muy buena relación con Marcelo, por eso una vez que termine el campeonato hablaremos con él, Pizzi y el Mago Capria", concluyó.