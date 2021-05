El juvenil entrerriano Nazareno Sasia, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 en lanzamiento de bala, y que disputará el Campeonato Sudamericano de mayores en Ecuador del próximo fin de semana, "tendrá un gran futuro y será un muy buen atleta no sólo nacional sino también internacional", afirmó Germán Lauro, finalista olímpico y mundial en esa prueba.



"Nazareno tiene muchísimo potencial, tendrá un gran futuro. Si logra plasmar nuestros deseos, va a ser un muy buen atleta a futuro en todos los planos: no sólo nacional sino también internacional. Va a tener una gran proyección", aseguró Lauro en declaraciones a Télam.



Lauro, oriundo de Trenque Lauquen, sexto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; séptimo en el Mundial de Moscú, Rusia, en 2013 y noveno en el de Beijing, China, 2015, se retiró de la actividad, en la que brilló en lanzamiento de bala y disco, en enero del año pasado, luego de 22 años, y se convirtió en el Técnico Operativo de Selecciones Nacionales de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).



"Es un pibe con muchísimo futuro. Y es muy competitivo, que lo hace querer mejorar día a día", enfatizó Lauro, quien ganó seis veces la medalla de oro en bala en Campeonatos Sudamericanos (Tunja, Colombia, 2006; San Pablo, Brasil, 2007, Lima, 2009; Buenos Aires 2011, Cartagena, Colombia, 2013, Lima, Perú, 2015).



"Creo que va a ser mucho mejor atleta que yo, porque tiene mucho potencial y físicamente es más grande que yo", enfatizó Lauro, quien destacó: "Tendrá un gran futuro. En el plano internacional va a depender mucho de cómo siga creciendo".



Sasia ganó el 19 de diciembre pasado en Rosario, Santa Fe, su primer campeonato nacional de mayores en la centésima edición, denominado "Braian Toledo", el lanzador de jabalina que murió en febrero de 2020 en un accidente de moto, a los 26 años.



El entrerriano, de 19 años, ganó con una marca de 19,67 metros, en su quinto lanzamiento (logró nuevo récord sudamericano u20 con implemento de mayores), y el cordobés Juan Ignacio Carballo obtuvo la medalla de plata con un registro de 19,53. El juvenil oriundo de Cerrito -fanático de Juan Román Riquelme, a quien le dedicó su victoria en los Juegos Olímpicos de la Juventud- se consolidó así en el segundo puesto del ranking argentino permanente detrás de Lauro (21, 26 del 10 de mayo de 2013 en Doha, Qatar).



Además, Sasia, quien se recuperó de una lesión en aductor izquierdo y disputará el Campeonato Sudamericano de mayores en Ecuador del próximo fin de semana, por primera vez en su carrera, en lanzamiento de bala y disco, se ubicó en el décimo puesto del ranking sudamericano permanente de mayores que lidera el brasileño Darlan Roman -doble campeón iberoamericano (2016 y 2018) y sudamericano (2017 y 2019) y panamericano (2019)-, con 22,61, del 30 de junio de 2019 en Stanford, Estados Unidos.



"Gracias a que viene trabajando mucha gente, podemos decir que ojalá dentro de no mucho, mi récord nacional va a ser solo un recuerdo", pronóstico Lauro, quien precisó: "Y, por suerte, está laburando en cosas técnicas que yo las aprendí de más grande".



Por su parte, Daniel Sotto, presidente de la CADA, le expresó a Télam: "Nazareno tiene atributos deportivos muy importante para la prueba. Su talla y agilidad en los desplazamientos y la proyección de sus marcas, lo encaminan a ser un gran proyecto olímpico, que en poco tiempo se posicionó con registros de real valía". "Nazareno tiene la bonhomía y simpleza de un pibe de pueblo. Conserva la sencillez y timidez que en esos lugares es más frecuente observar", explicó.



"Es educado, ubicado y receptivo de lo que le imparte su entrenador, por lo que tiene muchos valores muy importantes a la hora de trazar su evolución", indicó. "Además, tiene atributos deportivos muy importante para la prueba. Su talla y agilidad en los desplazamientos y la proyección de sus marcas, lo encaminan a ser un gran proyecto olímpico, que en poco tiempo se posicionó con registros de real valía", consideró Sotto.



El dirigente estimó que "lo que va a maximizar la evolución es, también, la competencia que logró con Juan Ignacio Carballo. Eso, seguramente, potenciará en crecimiento de ambos". "Germán abrió el camino para que en la prueba de bala, hoy tengamos esta realidad, con dos lanzadores próximos a los 20 metros, con crecimiento constante, y en el caso de Nazareno por su edad y contextura física, con una proyección más amplia en rango de marcas, se perfila a darle continuidad al crecimiento de la prueba, en nuestro país, el área sudamericana y ser referente internacional", finalizó Sotto.



En tanto, Sergio Alfonsini, entrenador de Sasia desde 2016, opinó: "Es un chico que tiene muchas las posibilidades de llegar a estar en lo más alto en el lanzamiento de la bala. Por lo menos estar a la altura de los mejores del mundo".



"Con emular a Germán Lauro estaríamos hablando de un deportista de altísimo nivel, a la altura de los mejores del mundo. Pero hay que ir a paso a paso, sin quemar etapas, en un camino más lento pero que nos permite llegar más lejos en el tiempo. Esperemos que el Panamericano 2023 pueda estar entre los seis primeros", aseveró en declaraciones a Télam.



Por último, Alfonsini destacó que "durante la pandemia Nazareno nunca dejó de entrenarse", y afirmó: "Nada es producto de la casualidad sino de su dedicación, su responsabilidad y compromiso con lo que hace".