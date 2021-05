Conocidas las medidas restrictivas para todas las zonas consideradas de Alto riesgo epidemiológico en el país, en las que están comprendidos nueve departamentos de la provincia de Salta, los reclamos y las quejas no tardaron en llegar. Esta vez, y como las últimas oportunidades, vinieron del nuevo sector denominado Comerciantes Unidos, que surgió justamente a raíz de las primeras medidas adoptadas en 2020 y en contra de lo que ellos sostienen que es “la pasividad” de la Cámara de Comercio salteña.

La nueva organización, denominada Cámara de Comercios Unidos de Salta, convocó a una caravana de autos para esta tarde a partir de las 16, que comenzará en la avenida San Martín al 600 y culminará en la plaza 9 de Julio. Los manifestantes marcharán bajo la consigna “No al cierre de comercios y confinamiento”.

En tanto, anoche algunos bares y restaurantes de la localidad de San Lorenzo y los paseos Güemes y Balcarce en capital, colocaron mesas y sillas fuera de sus locales, cortando media calzada en señal de protesta por las medidas que les impiden atender clientes y por la restricción horaria.

En uno de los restaurantes de San Lorenzo, la referente de Comercios Unidos, Carol Ramos, aseguró que a partir de hoy muchos locales gastronómicos reabrirán sus puertas desoyendo las medidas dispuestas, ya que siguen sosteniendo que si se cumplen los protocolos “es casi imposible contagiar”, y sobre todo “porque necesitan trabajar”.

Ramos desafió a las autoridades al sostener que no dejarán que los multen y que demandarán al Estado “por fundirnos, vamos a filmar a los policías y a todos los que nos hacen daño permanentemente”.

Si bien de los nueve días de encierro estipulados, seis corresponden a fines de semana y feriados, la dirigenta del sector disidente de la Cámara de Comercio indicó que ya es mucho lo que perdieron y que cerrar una semana “significa un 30% del mes, y no damos más, ya nos gastamos todos los ahorros”. “Es desgarrador ver cómo hay gente que paga $75 mil de alquiler y no podrá hacerle frente este mes”, añadió.

Con respecto a la marcha convocada para hoy, contó que es para pedir que los dejen reabrir sus puertas, y que están dispuestos a hacerlo en horario corrido hasta las 18. “No podemos volver a cerrar, el sector tiene muchos gastos y la gente por la inflación ya no sale”, explicó.

Sostuvo que una de las exigencias del sector es integrar el Comité Operativo de Emergencia (COE), “porque somos los representantes de los perjudicados y cuando toman medidas nos tienen que escuchar”. Por último, hizo un pedido al gobernador Gustavo Sáenz, a quien le solicitó que no los exponga “a una situación de violencia, que haga un acto patriótico y que nos deje trabajar, que nos convoque para hablar y nos permitan abrir a partir del miércoles”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Daniel Betzel, dijo a Salta/12 que vienen hablando y evaluando soluciones junto al Ministerio de Economía de la provincia, “que son conscientes de que la situación no da para más”, y que el confinamiento no se puede sostener más allá de lo ya estipulado. Pero afirmó que desde el sector que representa no adherirán a la movilización: “generalmente las marchas son para que te escuchen, pero a nosotros nos escuchan y estamos hablando, así como lo hacemos con los gastronómicos y los sindicatos, hay diálogo”.

Betzel detalló que desde la Cámara de Comercio se está brindando a todos sus socios información de las nuevas disposiciones, “el horario de apertura y cierre y la forma de venta que hay que hacer”, y añadió que esta tarde se reunirá su consejo directivo para evaluar la situación y luego emitirán algún comunicado.

Lo mismo sucedió con la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de Salta, cuyos integrantes estaban reunidos anoche evaluando el contexto y los pedidos que elevarían al gobierno provincial para que reconsidere levantar o alivianar algunas de las restricciones. Su presidente, Freddy Soria, contó que no convocarían a movilizaciones “porque apostamos al diálogo”, pero dijo entender a quienes reclaman “porque la situación es insostenible”.

En Orán se amplió el horario

En la ciudad de Orán, que se encuentra dentro de los departamentos categorizados de mediano riesgo y por lo tanto allí no corren las restricciones de circulación y de confinamiento existentes en otros como Capital, su sector gastronómico también viene reclamando que se amplíe su horario de cierre, que ahora es a las 22.

Ayer por la tarde, la Jefa de Gabinete municipal, Carolina Ceaglio, les comunicó a los empresarios gastronómicos que a través de un pedido realizado por el Comité Operativo de Emergencia local a su par provincial se logró extender el horario hasta las 23, de lunes a sábados, el reparto de comidas y bebidas bajo la modalidad delivery.

La funcionaria también comunicó que por una gestión del intendente Pablo González, se otorgarán planes de financiamiento para el sector, que servirán para afrontar gastos de energía eléctrica, y de esa manera abonar en cuotas las facturas de estos períodos.

Sin embargo, si bien reconocieron la voluntad del Ejecutivo municipal, a última hora del día los comerciantes volvieron a manifestarse en la plaza de la ciudad pidiendo abrir las puertas de sus locales y recibir clientela hasta las 2 de la mañana, y no solo la posibilidad de brindar el servicio puerta a puerta hasta las 23.