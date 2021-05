En la provincia de Buenos Aires hay clases. Así lo declara la campaña que iniciaron las y los docentes bonaerenses con el objetivo de visibilizar que las escuelas continúan las clases a pesar de no haber presencialidad. “Frente a la campaña de desprestigio de la Escuela Pública y el ataque a las disposiciones de las autoridades sanitarias, lxs Docentes reafirman su compromiso ineludible con la Educación y las Comunidades Educativas”, sostuvieron en un comunicado.

A diferencia de lo que sucede en la Ciudad por decisión del gobierno porteño, en la Provincia las clases no se detuvieron ni siquiera frente a las nuevas medidas de restricción más estrictas que dispuso el gobierno nacional. Esto se debe a que, si bien la presencialidad no está permitida, las y los docentes continúan dando clases de manera virtual, tal y como lo hicieron durante el 2020, desde que comenzó la pandemia.

Y así lo comunicaron a través de una campaña que inició el miércoles bajo el hashtag #HayClasesEnPBA. “No hay presencialidad pero las clases continúan. La Educación Pública sigue en pie y está más viva que nunca por el compromiso y el trabajo de todxs lxs Trabajadorxs de la Educación”, expresaron.

A su vez, aclararon que las y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires “continúan sosteniendo el vínculo pedagógico con lxs Estudiantes desde las distintas plataformas”, convocados por UTE-Ctera y en función de sus valores y compromiso con la educación. “Siguen dando clases a pesar de la cuestionable decisión del Gobierno de CABA, que impidió las clases virtuales esta semana ante las nuevas medidas”, señalaron, a la vez que compartieron las palabras del secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel: “A lxs que simulan que les importa la Educación les recuerdo que, aunque no sean de forma presencial, #HayClasesEnPBA. No hay ninguna razón para que en CABA hoy lxs chicxs no tengan clases virtuales”.