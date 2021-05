Con el plantel prácticamente completo, la Selección argentina al mando de Lionel Scaloni continuó con su segundo día de actividad en el predio de Ezeiza, a donde se sumaron este jueves el arquero Franco Armani y el delantero Julián Álvarez, ambos de River, para ser parte de un plantel albiceleste al que sólo le restan tres futbolistas de los 33 convocados.

A las esperas causadas por los tiempos del fútbol, habituales en la conformación de los planteles sudamericanos con jugadores repartidos por todo el mundo, se les sumó también la razón pandémica: el coronavirus también impuso sus ritmos y la Selección no ha quedado afuera de sus condicionamientos. Por ese motivo, Gonzalo Montiel -el tercer citado del fútbol argentino- no pudo acompañar a sus compañeros Armani y Álvarez el mediodía de este jueves en su arribo a la concentración nacional. El lateral se sumará recién cuando termine con los estudios médicos luego de haber recibido el alta epidemiológica por coronavirus.

Los tiempos futbolísticos son otra historia, ya conocida, y además se trata de dilates que significan alegrías dentro del plantel, incluso momentos de fútbol compartido en alguna pantalla en Ezeiza. Tal es el caso de Juan Foyth, quien se incorporará tras consagrarse campeón de la Europa League con el Villarreal en Gdansk, Polonia, luego de una serie de penales que tuvo a otro argentino, Gerónimo Rulli, como la figura indiscutible por su accionar bajo los tres palos del equipo español.

El último en sumarse al plantel de Scaloni será Sergio Agüero, luego de que este sábado protagonice la esperada final de la Champions League con el Manchester City. Después de la definición frente al Chelsea y antes de arribar a Ezeiza, se especula con que el delantero podría hacer una escala exprés por España para firmar su contrato con Barcelona.

El segundo día de trabajo pensando en los encuentros de Eliminatorias ante Chile (jueves 3 de junio) y Colombia (martes 8 de junio) contará este jueves con Armani y Álvarez, los futbolistas de River que ayer no pudieron ser parte de la primera práctica que comandó Scaloni. En ese trabajo de apertura, el plantel realizó primero una activación en el gimnasio, posteriormente se trasladó al terreno de juego para ejercitar remates y definición y, sobre el cierre, fue dividido en dos equipos para llevar adelante un reducido con diferentes consignas.

El entusiasmo del equipo argentino de cara a los primeros partidos del año por las Eliminatorias se reflejan en las palabras del lateral Nicolás Tagliafico, pieza del poderoso Ajax de los Países Bajos: "Tengo muchas ganas de competir y de hacer lo mejor para la Selección. No será fácil, pero estamos fuertes y con ganas. Hay que soñar en grande". El ex futbolista de Independiente, en diálogo con la agencia Télam, se refirió también al impacto de la pandemia en la actividad de la Selección: "Es un poco duro que haya pasado tanto tiempo después de la última convocatoria. Pero no me preocupa, tenemos varios días para trabajar, aceitar las ideas, trabajar con mis compañeros para armar una idea de juego y ser competitivos".

El defensor, titular en todas las presentaciones de la Selección en el último Mundial, celebró la evolución de sus últimos cuatro años en el Ajax. "Crecí mucho en lo táctico y en lo técnico -reflexionó-. Es una liga diferente de las demás. Hablo de Europa, en este caso. Holanda tiene una filosofía muy marcada. Desde mi llegada hasta la actualidad crecí mucho y me considero un jugador más completo".

Sobre su lugar en la Selección, por su parte, aseguró que no se siente titular inamovible del once de Scaloni: "La verdad es que yo no lo veo así. Trato de hacer lo mejor posible para seguir estando en la Selección. Luego, obviamente, lo que diga la gente es un halago. Un halago inmenso que digan que soy un fijo. Trabajo todo el tiempo y más bien me gusta sentirme parte del plantel, de la Selección. Después, si estoy entre los once, mejor. Quiero ayudar a la Selección. Ese es el pensamiento que trato de llevar a cabo en cada entrenamiento. Cada día".