TEATRO

Devil

Cinco historias de amor, violencia y manipulación en las que el pasado asoma como un monstruo capaz de devorarlo todo. ¿Cómo se narra la propia historia? ¿Cómo se convive con un pasado que condena? Ubicada en un espacio de carácter atemporal e íntimo, registrado por la cámara del director Sergio Albornoz, la obra de Florencia Naftulewicz combina el lenguaje teatral con el audiovisual, con un formato dinámico, habitado por un registro dramatúrgico coral en el que las voces de sus actrices se vuelven una, preguntándose: ¿Débil o devil? Devil fue seleccionada entre más de doscientas obras para el festival brasileño “Tiradentes em Cena”. La iluminación y escenografía es de Leandro Javier Crocco, y la asistencia general de Pía Fonseca. Con Camila Falconi, María Viau, Florencia Tenaglia, Noelia Prieto y Facundo Gabriel Sánchez.

Sábado a las 21.30, disponible por streaming a través de Alternativa Teatral. Entrada: $450.

El ojo del destino

Un circo errante a mediados del siglo pasado, en la provincia de Buenos Aires. Tamara, angustiada trapecista, descubre sin querer un extraño objeto que Virgilio, prestidigitador en declive, interpreta como la señal para iniciar un nuevo camino, lejos de la mediocre compañía en que se hunden sus sueños y ambiciones. Sin embargo, más que para un futuro promisorio la aparición misteriosa abre la oportunidad para reparar una humillación oculta y repetida. Con dramaturgia de Francisco Estrada y dirección de Mariela Asencio, la música es de Carmen Baliero, la iluminación de Gonzalo Córdova, el vestuario de Vessna Bebek y la escenografía de María Oswald. Con Lucía Adúriz, Laura Cymer, Osqui Guzmán y Agustín Rittano

Disponible a través de Cevantes Online. Gratis.

MÚSICA

El pozo brillante

Siete años después de Último acto, Vicentico entrega su demorado séptimo trabajo como solista, que ya estaba listo antes de la pandemia, al punto de que su primer simple, “Freak”, apareció en octubre de 2019. Entre ambos, además, habría que sumar los discos del último regreso de Los Fabulosos Cadillacs: uno de estudio y conceptual, La salvación de Solo y Juan (2016), y otro en directo, En vivo: The Theater at Madison Square Garden (2017). Grabado entre Buenos Aires y Nueva York en un largo proceso que abarcó gran parte del 2019, y co-producido por Vicentico y el venezolano Héctor Castillo, el álbum incluye once temas, entre ellos el premonitorio –escrito antes del confinamiento obligado por el Covid 19– “Cuando salga” (“Caminar bajo el sol/ es lo único que quiero”) y “No tengo”, versión en castellano de “Ain’t got no (I Got Life)”, de Nina Simone.

Felicidad donde estarás

Además de ser el tecladista de Los Fabulosos Cadillacs, en el último tiempo Mario Siperman le está sacando el jugo a su estudio El Loto Azul, donde se dedica a la producción y mastering, y también se suma a proyectos como el trío de tecno pop Seiko, o los dúos Les Castafiores y Gigio&Spiker. Su último lanzamiento es este simple con Mimi Maura como voz invitada, basado en un tema incluido en la banda sonora de la pelicula Tesoro mío (2000), de Sergio Bellotti, que Siperman firmó junto a otro Cadillac, el trompetista Daniel Lozano. Bautizado entonces “El extraño caso de soledad”, su nuevo nombre corresponde a la nueva letra escrita por Mimi, que canta acompañada por Maneco Saez en guitarra, Guillermo Gamiz en bajo, Pablo Puntoriero en saxo y el fallecido Gerardo Rotblat en percusión, en la que tal vez haya sido su última grabación.

ONLINE

Pánico

“Nadie sabe quién inventó Pánico ni cómo comenzó, pero en el olvidado pueblo rural de Carp, Texas, jugarlo es la única manera de salir”. La frase publicitaria resultará familiar para los lectores de Lauren Oliver, la autora de la trilogía de novelas Delirium, Pandemonium y Requiem y también del libro que le da origen a esta nueva producción seriada, disponible en Amazon Prime Video. La propia Oliver fue la encargada de escribir el guion, que sigue relativamente de cerca el texto original, mientras describe la extraña competición que lleva a 47 estudiantes de secundaria recientemente recibidos a intentar escapar de su lugar de origen. Olivia Welch, a quien podrá verse próximamente como protagonista de la saga de películas La calle del terror, es la encargada de darle vida a Heather Nill, una de las concursantes del peligroso juego que lleva al límite la resistencia física y psicológica. Con su mezcla de suspenso y melodrama adolescente, la serie se suma así a la moda de los thrillers juveniles.

Love Death + Robots

La segunda camada de cortometrajes animados para adultos apadrinados por Tim Miller acaba de sumarse a Netflix. Esta vez, son ocho los mini films que utilizan técnicas de animación que van desde el hiperrealismo extremo a la imitación de la historieta. Entre ellos, se destacan la adaptación de El gigante ahogado, el cuento de J. G. Ballard, dirigida por el propio Miller, la distopía humorística Servicio al cliente automatizado, en el cual un simple robot aspiradora se transforma en un auténtico terminator, y el brevísimo All Through the House, relato navideño que ofrece una imagen absolutamente inusual de Papá Noel, a partir de un diseño que imita la animación familiar en boga para subvertirla.

CINE

State Funeral

Disponible en Mubi junto a otros cuatro largometrajes del realizador, este documental del ucraniano Sergei Loznitsa reconstruye los cuatro días del funeral masivo de Joseph Stalin a partir de un material de archivo inédito a todo color. Las imágenes de la procesión de deudos –responsables de estado, invitados, simples ciudadanos– ofrece un fresco imbatible del “culto a la personalidad” que poco tiempo después sería vilipendiado y desterrado del gobierno de la U.R.S.S. El método Loznitsa es engañosamente simple: el montaje de escenas y la construcción de una banda sonora envolvente dejan que el espectador observe y saque sus propias conclusiones. En palabras del cineasta, “quería darle al público la oportunidad de meterse en esa época y sentirla. Durante muchos años esas imágenes estuvieron prohibidas y fueron archivadas sin posibilidad de acceso”. En Mubi también puede verse, entre otras, El proceso, sobre un juicio sumario en pleno estalinismo que se revela como simulacro ejemplificador.

Narcisa

La plataforma Puentes de Cine estrenó este largometraje documental centrado en la figura de Narcisa Hirsch, cineasta germano-argentina nacida en 1928 que realizó una de las obras más importantes del cine experimental de los años 60 y 70, casi siempre en formatos “menores” como el Super-8, además de incursionar en las instalaciones y happenings. Daniela Muttis homenajea a Hirsch –con quien colaboró durante más de una década– con una película que escapa a las biografías convencionales, echando mano a los procedimientos utilizados por la artista a lo largo de su carrera, con la intención de “buscar ese punto de intolerable fulgor donde confluyen el universo real y el imaginado”, según reza la sinopsis.

TV

Miss Scarlet and the Duke

Kate Phillips (Linda Shelby en Peaky Blinders) se calza los largos ropajes de Eliza Scarlet, una investigadora privada en plena era victoriana, en esta serie británico-irlandesa que comenzará a emitirse por la señal exclusiva de DirecTV a partir de mañana. El año es 1882, la ciudad donde transcurre la acción no es otra que Londres, y las perspectivas económicas de Eliza luego de la muerte de su padre parecen empujarla sin desvíos al casamiento con algún hombre adinerado. Sin embargo, la joven decide escapar del casorio y continuar con el negocio detectivesco familiar, empresa nada fácil para una mujer en un mundo dominado por los hombres. Con la ayuda ocasional de un sabueso de Scotland Yard, interpretado por Stuart Martin, la protagonista deberá enfrentarse a una serie de casos nada sencillos, mientras descubre que el deceso de su progenitor oculta más de un secreto. Ya están en movimiento los resortes para la producción de una segunda temporada.

Lunes a las 21, por OnDIRECTV.

Manzana y Cebollín

La serie animada Apple & Onion forma parte desde hace rato de la programación de Cartoon Network, cortesía de George Gendi, el mismo nombre detrás de Gumball y su increíble mundo. Los nuevos episodios comenzaron a emitirse todos los lunes en varios horarios, una buena oportunidad para acercarse al mundo de los vegetales y sus aventuras en un universo poblado por alimentos antropomorfizados, donde las fantasías surrealistas más disparatadas se hacen realidad. Como ocurre con los mejores productos animados de C.N., cada capítulo puede ser disfrutado por niños pequeños y también por aquellos adultos que no perdieron el sentido de la inocencia.

Lunes a las 11 y repeticiones, por Cartoon Network.