El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reclamó al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima Corte del país, prohibir las cuarentenas y restricciones por el coronavirus en tres estados, al argumentar que se violan derechos básicos de circulación y trabajo.



El recurso judicial fue presentado en la noche del jueves contra las cuarentenas en los estados de Paraná, Pernambuco y Rio Grande do Norte por la Abogacía General de la Unión (AGU).



Horas antes, Bolsonaro alentó a la comandancia del Ejército a estar listo para intervenir "dentro de la Constitución" en los estados y municipios e impedir por ejemplo medidas como el toque de queda nocturno, pese a que el país se prepara para una posible tercera ola con riesgo de un segundo colapso nacional hospitalario.



Los decretos de cuarentenas y restricciones en esos tres estados, según el pedido, deben ser declarados inconstitucionales. "Estamos ante una violación a los principios democráticos, Estado de Derecho, legalidad y proporcionalidad, así como una agresión a los derechos básicos del trabajo, la libre iniciativa y la subsistencia", dijo la AGU en un comunicado.

El pedido fue realizado el mismo día en el cual el laboratorio federal Fiocruz, dependiente del Ministerio de Salud, advirtió sobre el riesgo de un brote de contagios en junio, con 20 capitales que tienen más del 80 por ciento de ocupación de camas de terapia intensiva para pacientes con Covid-19.



"Es notorio el daño que será generado para la subsistencia económica y para la libertad de locomoción de las personas", indicó el pedido del Presidente sobre las cuarentenas.

No se explicaron los motivos por los cuales estos estados específicamente han sido apuntados.

Paraná, fronterizo con la provincia de Misiones y Paraguay, está entrando en colapso sanitario y tiene 60 municipios del interior en confinamiento total incluso con cese de funcionamiento de supermercados, por cuatro días en algunos casos



Está gobernado por el bolsonarista Carlos Massa Ratinho Junior, hijo de un famoso animador de televisión Ratinho, que desde febrero ha adherido a las cuarentenas por el colapso hospitalario y las personas que mueren esperando por una cama.



Massa es del Partido Social Demócrata (PSD), cuya conducción ha dado señales de alianza a Luiz Inácio Lula da SIlva en caso de que se presente como candidato presidencial en las elecciones de 2022.



Pernambuco es gobernado por el opositor y centrista Partido Socialista Brasileño (PSB) y Río Grande do Norte por la única mujer gobernadora, Fatima Bezerra, del también opositor Partido de los Trabajadores (PT).



La AGU aclaró que no pretende cuestionar decisiones del STF que reconoce autonomía de estados y municipios en tomar medidas contra la pandemia, pero dijo que "algunas de ellas no tienen compatibilidad con preceptos constitucionales".



Brasil es el segundo país en muertes por coronavirus después de Estados Unidos, con 456.674.