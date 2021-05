"Los tres jueces vieron que él es culpable, que es un asesino", destacó Ivonne Kukoc, la madre del adolescente que murió tras recibir los disparos del policía Luis Chocobar, quien este viernes fue condenado a dos años de prisión en suspenso por "exceso en el cumplimiento del deber". Juan Pablo Kukoc había asaltado y herido a puñaladas a un turista en el barrio de La Boca y fue reducido por Chocobar con un disparo, y luego rematado, cuando ya no podía generar peligro para terceros ni había riesgo de fuga.



A pesar de que la fiscalía había solicitado 10 años de condena para Chocobar, Ivonne dijo estar "muy conforme" con la condena al policía, quien tampoco podrá ejercer en la fuerza de seguridad por 5 años, y la consideró la resolución de la causa como "una sentencia justa". De todas maneras, la madre del adolescente asesinado sí confesó que esperaba "muchos años más" de condena por parte del Tribunal Oral de Menores (TOM) 2.

"Sé que no va a estar en la cárcel, esto está más que claro, pero es culpable, eso es lo más importante", valoró Ivonne, en diálogo con Telenueve Central. En cuanto a las declaraciones hechas por Chocobar en el cierre del juicio y luego por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la madre del adolescente asesinado les recordó que "cumplir con la ley no es matar".

"En Argentina no hay pena de muerte, es parar, detener a la persona y que sea juzgada por ellos, por los jueces", apuntó Ivonne y rechazó la doctrina defendida por Bullrich al señalar que no debe juzgar un delito "el poder de tener un arma en la mano".





"Juan Pablo no fue delincuente, nunca lo fue. No salía a robar como dicen, sí estuvo en el hecho, pero yo no lo victimizo de lo que hizo, no estuvo bien, ir, acompañar y venirse con algo que no era de él. Lo pagó con su vida", dijo Ivonne. "Si a mi hijo le quieren llamar delincuente, que se cambie también el nombre de Chocobar, ya que sea el asesino directamente", sentenció.