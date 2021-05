El hooker Agustín Creevy, actualmente jugador del London Irish, de Inglaterra, manifestó este sábado su tristeza por no ser citado por el entrenador Mario Ledesma para sumarse al plantel de Los Pumas, que el mes próximo visitarán a Gales, vigente campeón del Seis Naciones, para jugar dos amistosos.

Creevy, de 36 años y con 89 partidos en Los Pumas -49 de ellos como capitán-, expresó en su cuenta de la red social Twitter: "Me produce una tristeza enorme no estar convocado para esta ventana de Los Pumas. Me enteré que no estaba citado hace un par de días a través de mis compañeros, así que desconozco las razones de mi no convocatoria".

El rugbier nacido en La Plata agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió luego de que se supo que no estaba convocado. "Trabajé mucho y estaba absolutamente disponible para Los Pumas. Pero esta vez no será. Mi objetivo es el próximo Mundial (Francia 2023) y voy a seguir entrenando para mantenerme en el mejor nivel posible para lograrlo".

Por su parte, Ledesma, en conferencia de prensa, habló sobre su decisión de no convocar a Creevy: "Agustín sigue estando en consideración pensando en el Mundial. Tenemos en claro que se trata de un jugador que lo citás y juega".

Cabe recordar que Creevy desistió de jugar para Los Pumas en el Tres Naciones que se disputó en 2020 en Australia, en el cual la Argentina venció por primera vez a los All Blacks, aduciendo que recién se estaba instalando en Londres y tenía cuestiones que solucionar relativas a su mudanza a Inglaterra, y deseaba estar con su esposa e hija.