Los organizadores del Roland Garros impusieron a la tenista japonesa Naomi Osaka, N° 2 del mundo, una multa de 15.000 dólares por haberse negado a participar de la rueda de prensa este domingo y amenazaron con descalificarla del torneo si insiste en su postura. El faltazo ante las cámaras había sido anticipado por la deportista este miércoles en su cuenta de Twitter, donde avisó que no aceptaría requisitorias periodísticas para “cuidar su salud mental”.

”Naomi Osaka optó hoy (domingo) por no cumplir con sus obligaciones contractuales hacia los medios. Roland Garros le infligió una multa de 15.000 dólares (...) Nosotros avisamos a Naomi Osaka de que si continuase rechazando sus obligaciones mediáticas durante el torneo se expone a sanciones más duras, entre ellas una exclusión del torneo”, expresaron los organizadores del Roland Garros en un comunicado.



Este domingo, tras imponerse en la primera rueda a la rumana Patricia Maria Tig por 6-4 y 7-6 (4), Osaka fue abordada antes de abandonar la pista Philippe-Chatrier por el animador del evento en el court central, ante quien realizó unas breves declaraciones: “Espero que con el transcurrir de los partidos esté mejor sobre polvo de ladrillo; trabajo para ello. Es una cancha preciosa, sólo jugué dos partidos aquí”, dijo.

Más tarde, sin embargo, decidió ausentarse de la conferencia de prensa, tal como había anunciado este miércoles en su cuenta de Twitter, donde explicó que no aceptaría requisitorias periodísticas. “A menudo tuve la sensación de que la gente no tiene la menor consideración por la salud mental de los deportistas y eso me choca cada vez que veo una conferencia de prensa en la que participó”, escribió para justificar su decisión.

En esa publicación, anticipándose a las posibles sanciones, envió un mensaje a los organizadores del torneo: “Espero que el considerable monto con el que seré multada sea destinado a una entidad benéfica de salud mental”, lanzó.

Las autoridades del Roland Garros respondieron el anuncio de la deportista con un duro comunicado. "Hemos informado a Naomi Osaka que si continúa ignorando sus obligaciones con la prensa durante el torneo se expondrá a posibles consecuencias adicionales por infracción del Código de Conducta. (...) Las infracciones repetidas atraen sanciones más severas, y el desencadenamiento de una investigación de infracción grave que podría dar lugar a multas más sustanciales y futuras suspensiones de Grand Slam (Código de conducta, artículo IV)", decía el escrito.

Los 15.000 dólares de multa serán descontados de los 102.000 que ganó sólo por avanzar a la segunda rueda del certamen. Habrá que ver qué sucede en la siguiente rueda de prensa, luego de que la japonesa se mida con la rumana Ana Bogdan, número 102 del ranking de la WTA.

Osaka, de 23 años, es una de las deportistas con más ingresos del mundo: en 2019 facturó un total de 37,4 millones de dólares. La llegada de la pandemia, a diferencia de lo que ocurrió en otros ámbitos, no logró afectar la evolución de su negocio: “La sociedad y, por tanto, las empresas han comprendido que tenemos que impulsar la igualdad, tanto la racial como la de género”, señaló a The Star hace un tiempo, al hablar de sus ganancias.

La decisión de Osaka no cayó bien en algunos de sus colegas. Entre quienes salieron a expresarse sobre la postura de la tenista japonesa se encuentra Rafael Nadal. “La entiendo, pero en mi opinión, sin la gente que escribe las noticias y nuestros logros por el mundo, probablemente no seríamos los deportistas que somos hoy en día. No tendríamos el mismo reconocimiento y popularidad sin los medios”, afirmó el español, quien buscará el récord de 21 torneos de Grand Slam.

Por su parte, la australiana ganadora de Roland Garros en 2019, Ashleigh Barty, se desmarcó de la intención de su rival de no comparecer ante la prensa y dijo: “Nunca tuve problema en responder preguntas". "No es algo que me haya desconcentrado mucho. Tampoco es algo que me quite el sueño por las noches lo que yo haya dicho u oído, o lo que me pregunten”, agregó.