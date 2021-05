Desde hace más de un año la Cooperativa Recicladores Urbanos incentiva el reciclaje de residuos en distintos puntos de la ciudad de Salta. Ahora, con una campaña de difusión más fuerte, busca no sólo conscientizar sobre el cuidado del ambiente, sino que en el futuro puedan empezar la construcción de casas con ladrillos ecológicos.

Juan León, integrante de la Cooperativa, contó que desde hace 10 años vienen vinculándose con la temática del ambiente. Particularmente él estaba formándose sobre los ladrillos ecológicos con tetrabrik, un envase mixto que se conforma de seis capas compuestas por papel, aluminio y polietileno.

Remontándose a esos años, León afirmó que esa labor quedó inconclusa ya que en ese momento hicieron sólo 60 ladrillos de prueba. Pero la idea de la construcción de los ladrillos no llegó por sí sola sino que se vincula a las bases de la Cooperativa que nació al calor de la crisis de 2001, constituyéndose formalmente en 2003 y siempre abocada a la construcción.



Actualmente sus integrantes invitan a asumir la práctica de separar los residuos que luego la Cooperativa va a retirar. Esos envases son llevados al sector de descarga de la Cooperativa donde realizan la selección de los materiales que serán utilizados para la construcción. "El objetivo es construir viviendas sociales con ladrillos ecológicos", expresó León.

Según afirmó, la creación de una casa con este material reciclable permite un ahorro casi del 40% en comparación al presupuesto para construir una casa con los materiales habituales.

El primer impulso para hacer ladrillos de plástico reciclado no pudo concretarse por la simple razón de que "no teníamos proveedores de tetrabrik y en ese entonces no estaba el auge del reciclado", y por lo tanto, no tenían de donde proveerse para una construcción más masiva. El abastecimiento que lograron para los ladrillos de prueba se dio por el reciclaje del consumo diario de los 16 socios que conforman el espacio.



En paralelo, su trabajo como constructores siguió y lograron levantar los distintos Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad y después siguieron con la construcción de viviendas sociales dirigidas a las familias más humildes de Salta. Su última edificación fueron 106 viviendas en los barrios capitalinos Primera Junta y San Calixto.

En casi 20 años lograron levantar más de 1.200 viviendas, que se dio por en articulación con los gobiernos municipal y provincial. El año pasado también se abocaron a las campañas de descacharrado para evitar el contagio del dengue y ahí vieron que la gente sacaba material reciclable. Terminaron la campaña y con ello, el contrato con la Municipalidad, porque decidieron seguir por propia cuenta con el tema del reciclado.

Así fue que se dotaron con un parlante, varios panfletos y una camioneta y comenzaron a caminar las calles de Salta. En paso por los barrios, y a través de sus redes sociales, enseñan a los vecinos la separación de residuos, principalmente entre materiales secos y húmedos. De ser necesario, se da el asesoramiento individual vía WhatsApp. Después de ese primer diálogo, pasan por el domicilio a retirar los residuos en caso de que así lo decida la familia.

"Hemos visto mucha satisfacción de la gente y están verdaderamente dispuestos a reciclar", expresó León. Con un prejuicio hacia a los adultos mayores, a los que consideraba más resistentes al tema, tuvo que aceptar que estaba equivocado: "son los que más cuidan el medio ambiente", confesó.

Incluso hay familias que adoptaron el sistema de colores para separar los residuos: el azul para papel y cartón; el amarillo para plásticos y latas, y el verde para vidrios. Para León, existe un interés grande por aprender ya que nota muy predispuestas a las personas por interiorizarse en la temática.

La Cooperativa recorre semanalmente toda la ciudad de Salta. El lunes van a la zona sur; el martes, a la zona oeste; el miércoles, al microcentro y macrocentros. Mientras que el jueves van a la zona norte y el viernes, a la zona este.

"Hacemos la hoja de ruta, vamos con los parlantes y volanteamos", contó. Para quienes decidan contactarse con estos trabajadores pueden buscar las redes sociales de Facebook o Instagram como Recicladores Urbanos Salta, o comunicarse al 387-4686029.

El resto del material que no es utilizado para los ladrillos es comercializado, permitiéndoles pagar los gastos de combustible e incluso propiciar el sustento económico de los trabajadores. También reciben ropa y material de estudio que es donado al comedor Virgen de Urkupiña, ubicado a las cercanías del vertedero San Javier.

La Cooperativa está solicitando al gobierno nacional una empaquetadora para comercializar de forma directa con las fábricas y dejar de lado a los intermediaros que sólo empaquetan. El pedido también incluye una copiadora para hacer a gran escala la producción de ladrillos.