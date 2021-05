Volvió la presencialidad y volvió el conflicto. El Gobierno porteño hizo máxima campaña con el primer día del retorno a clases luego del confinamiento de nueve días y con números de casos todavía muy altos. El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, volvió a cuestionar la decisión, a la que consideró "irresponsable" y hasta "criminal". Cuatro gremios docentes tomaron medidas, entre ellos UTE-CTERA y Ademys llamaron al paro. Volvió a darse también la clasica disputa por el porcentaje de adhesión. Los sindicatos remarcaron que piden que se pase a la virtualidad, como lo señalan las disposiciones federales, y que hacen las medidas en defensa de su salud. Además, el Gobierno porteño informó que no cumplirá un fallo judicial que le ordena devolver el dinero de los descuentos por los días de paro y abstenerse de volver a descontar, porque consideran que la jueza que lo dictó no es competente. Se sabe: el Gobierno porteño elige qué fallos cumple y cuales, no.



Desde temprano, la ministra de Educación, Soledad Acuña, comenzó a compartir fotos en sus redes sociales de ella haciendo recorridas por distintas escuelas. En una de ellas se mostró junto al ex ministro de Educación y actual senador Esteban Bullrich, que está peleando contra las consecuencias de una enfermedad (ELA). "Qué lindo es empezar la semana con mi amigo @estebanbullrich como más nos gusta: en la escuela y con los chicos y las chicas en las aulas", escribió Acuña en su Instagram.



En otro posteo, se mostró en una escuela de La Boca y planteó: "Hoy es un día muy importante: los chicos y las chicas volvieron a las aulas". En un reportaje, la ministra afirmó sobre las familias y estudiantes que demandan educación virtual: "Le vamos a dar elementos para la continuidad pedagógica, pero no podemos garantizar que cada chico tenga la misma oferta educativa que los que van de forma presencial”. Y remarcó que quienes tengan peor educación tendrán peores trabajos en el futuro. También dijo que no les computarán faltas ni les quitarán la vacante.



No obstante, hay (al menos) un fallo judicial que ordena al Gobierno porteño dar educación virtual “en condiciones de razonable igualdad con quienes lo ejercen a través de la modalidad combinada”. Esto lo dispuso la Cámara en lo contencioso administrativo en una demanda que hicieron familias de la escuela Mariano Acosta. El Gobierno porteño no estaría, por lo tanto, cumpliendo ese fallo.

Tampoco cumplirán otro fallo de la jueza laboral Laura Cristina Castagnino que, ante una presentación de Ademys, ordenó devolver el dinero descontado por los paros de abril y abstenerse de hacer nuevos descuentos en mayo. Según señalaron en el Ministerio de Educación, no consideran que ese tribunal sea competente y se amparan en fallos del Tribunal Superior de Justicia porteño (cercano a la gestión PRO) que les reconoció el derecho a descontar los días de huelga.



Como indicó ese diario, la decisión de volver a clases presenciales para el nivel inicial y primaria rompió la breve tregua con el Gobierno nacional (la secundaria transita diversos grados de virtualidad). El ministro Trotta indicó que en Alemania se suspendieron las clases si los contagios superan los 330 cada 100 mil habitantes y la Ciudad están entre 1050 y 1099. "En la excepcionalidad que vivimos la irresponsabilidad de Schiaretti y Larreta no solo ponen en riesgo a la comunidad educativa sino que ponen en riesgo a todos los argentinos. Con este nivel de tasa de incidencia en contagios quien no toma conciencia asume una actitud criminal", remarcó el ministro de Educación nacional.

A la discusión se sumaron Ademys y UTE-CTERA con un paro, mientras que Camyp y Sadop convocaron a otras medidas de protesta. Se dio, como siempre, la danza de los porcentajes: mientras que el ministerio que conduce Acuña informaba un 78 por ciento de presentismo de estudiantes, UTE-CTERA señaló que la adhesión a la huelga fue superior al 80 por ciento. La secretaria general de UTE, Angelica Graciano, remarcó que el paro se hizo sentir: "Hoy prácticamente no ha habido clases presenciales".

"Hoy ha sido un paro de autodefensa. Somos el 80 por ciento mujeres con la enorme responsabilidad del cuidado de nuestras familias y ya hemos pagado costos y pérdidas muy altos por estas irresponsables decisiones de Larreta y Acuña", remarcó la dirigente gremial en FM La Patriada. La dirigente indicó que seguirán con distintas medidas, como una caravana y actos frente a las escuelas donde murieron docentes.

En tanto, la secretaria general de ADEMYS, Mariana Scayola, indicó que los 19 docentes muertos por Covid son "una cifra muy alta para tres meses de presencialidad". "Estamos exigiendo el paso a la virtualidad y rechazando la presencialidad caprichosa y criminal de Larreta, donde están poniendo en riesgo docentes y estudiantes en el peor momento de la pandemia. Se trata de las condiciones en las que estamos trabajando los docentes. Lo ideal sería entregar computadoras y conectividad para cuidarnos desde nuestras casas mientras se avanza con la vacunación", argumentó.