A la mañana, el ministro de Justicia, Martín Soria, se reunió también con referentes de la LADH y el Foro por la Democracia y la Libertad de Presos Políticos para dialogar sobre la necesidad de una reforma del sistema de Justicia. "Se pudo hablar en una lengua que nos permitió entendernos de los lados. Es un ministro que habla de lawfare, que habla de causas fraudulentas, que habla de persecución. Eso nos colocó en un terreno de mucha cercanía", analizó el presidente de la LADH, José Schulman, luego del encuentro en el que también participaron Francisco "Paco" Olveira, del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, y la jueza de Justicia Legítima, Marcela Carlomagno.

Además de presentarle dos proyectos de ley que tienen como objetivo tipificar al "lawfare" como delito, los referentes del Foro le entregaron a Soria una lista "actualizada" con los nombres de los presos políticos en el país. El cura Paco hizo un particular pedido por las presas políticas en Jujuy, entre las que se encuentra la líder de la Tupac, Milagro Sala, aunque, según indicaron quienes participaron del encuentro, se buscó "no ir al debate individual, sino al conceptual". "Nosotros no esperamos que el gobierno haga lo mismo que nosotros, pero tengo la sensación de que, a partir de hoy, tenemos un objetivo común, que es resolver los efectos del lawfare y empezar a pensar en grande una reforma judicial para la Argentina", concluyó Schulman.