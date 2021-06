Le apunta a un sistema tributario más progresivo, en materia de evasión le preocupan "los bienes no declarados en el exterior de los ricos" antes que cualquier otra forma de delito fiscal y asegura que la consideración por las pymes "es transversal a toda la política tributaria". Así define Roberto José Arias sus prioridades, Secretario de Política Tributaria en el Ministerio de Economía, no es públicamente muy conocido, aunque últimamente suele polemizar con quienes critican la política económica de Martín Guzmán con bastante garra y sagacidad. Durante la entrevista con Página/12, no eludió ningún tema escudándose en que no fuera de su área. Defiende la política económica en su integralidad con fundamentos. Se entusiasma cuando compara la gestión actual con la de Mauricio Macri, pero no para justificarse en la "herencia recibida", sino para mostrar los contrastes. "Es sencillo, había que hacer todo lo contrario de lo que hizo Macri", fue el recurso humorístico que utilizó más de una vez antes de adentrarse en explicar la respuesta a un problema.

¿Por qué supone que se insiste desde algunos sectores que este gobierno tiene una política de ajuste?

(Sonríe, se toma unos segundos) La verdad que es bastante curioso, porque se dice por un lado que somos irresponsables y despues te dicen que aplicás el ajuste. Hay discursos que son muy contradictorios. La realidad es que nosotros aumentamos el gasto público fuerte en 2020 y 2021. El gasto público en obras se duplicó en dos años, de 2019 a 2021, de 1,1 punto del PBI a 2,2. Tambíen en otros rubros que tienen que ver con políticas sociales y desarrollo de la economía. Pero ¿qué pasa? Como en estos primeros meses del año aumentó mucho la recaudacion, entonces nos dicen, "ah bueno, si redujiste el déficit sos ajustador".

Nosotros creemos en una reduccion del déficit virtuosa, que es una reducción del déficit que aumenta el gasto, porque la recaudación aumenta más. Sobre todo la recaudacion de impuestos progresivos. Y nos está ayudando mucho, indudablemente, el aumento del precio de los alimentos que hizo que aumente la recaudación por retenciones. La recaudacion 2020 aumentó 1,5 puntos del PIB gracias al aumento de Bienes Personales, la mitad del aumento, y otro medio punto por el impuesto país (sobre la compra de dólares), claramente progresivo, porque el que va a comprar dólares algo de ahorro tiene. Y también aumentó la recaudación del impuesto a las ganancias. Al mismo tiempo, hubo casi un 50% de aumento, en términos reales, de lo que englobamos como inclusion social activa, si comparamos 2021 sobre 2019 .

Cuando Martin Guzman habló en febrero de 2020, antes de la pandemia, en el Congreso sobre el marco del plan económico, dijo: nosotros no vamos a bajar el gasto público, sino que para reducir el deficit necesitamos que la economía crezca. Estaba muy lejos de tener un discurso fiscalista. Muy lejos.

Otra cuestión que alimentó esa afirmación es el tema de los subsidios, en particular de la energía. De algún modo, se sugirió que Economía respondía a criterios impuestos por el FMI en la negociación.

Nosotros nos reunimos permanentemente con el FMI, no porque queremos, sino porque el gobierno anterior nos dejó una deuda de 45 mil millones de dólares en términos imposibles de pagar. Y nos dicen "estos son del FMI". No, no somos del FMI: nos tocó esta etapa.

Y con respecto a los subsidios, algo muy simple: te decía que nosotros no queremos bajar el gasto, lo que nosotros necesitamos es que el gasto sea mejor. Eso significa que sea más distributivo, que sea más eficiente, más en obra pública y menos gasto corriente. Rutas, trenes y todo lo que es infraestructura, inversinó en Conectar Igualdad que se dejó de hacer, Lo que nosotros decimos es que aumentar el gasto en subsidios, no te va a permitir aumentar el gasto en otras cosas.

Lo que queremos es que la cuenta de Subsidios sea menor, porque hay una parte importante que para nostros no esta bien, que es básicamente subsidiar a las familias que no lo necesitan. Es totalmente improductivo desde todo punto de vista: desde lo distributivo,y además es una mala señal de precios porque induce a consumir más de lo que deberian consumir. Nosotros seguimos importando energia, por lo cual tambien provoca demanda de dólares. Aparte, como persona del interior que soy, el subsidio a la tarifa eléctrica tiene un componente geografico bien complicado, porque son subsidios que fundamentalmente benefican al AMBA. Personas ricas del AMBA que la subsidiamos con recursos de todo el pais.

¿Y en qué medida condiciona el FMI a la conducción económica?



Nosotros pensamos un esquema para la macro, que incluye los recursos del Estado, y despues se lo llevamos al Fondo. No es que vamos previamente a ver qué idea tienen ellos, que les parece bien que hagamos. No, nosotros planteamos que la economia argentina necesita crecer y, de esa forma, resolver los desajustes. Si nosotros creemos en un Estado fuerte y presente, no podemos permitir que el deficit sea permanente, porque eso no hace a un Estado fuerte, eso hace a un Estado con riesgo permanente de entrar en crisis.

Dijimos, tenemos este plan y ahora necesitamos que el Fondo acepte un programa que se asiente sobre estas bases. A nosotros nos sirve un programa que esté sobre esos pilares, no nos sirve cualquier programa. Vamos a llegar a un arreglo si es un programa que sirve a esos objetivos. Sería poco responsable hacer lo que ya hizo Macri, decir "¿dónde hay que firmar?, dame la plata y después vemos".

Si hablamos de evasión, ¿le preocupa más la economía en negro o la evasión en el comercio exterior?

El tema evasión es absolutamente central. Nosotros necesitamos sí o sí que se vaya reduciendo porque es la única forma de que aumente la recaudacion sin aumentar impuestos. De hecho, nosotros no tenemos muchas más balas, ya aumentamos ganancias de las sociedades, Bienes Personales, dejamos de lado reduccion de contribuciones patronales, aumentamos retenciones. Con lo cual, reducir la evasión pasa a ser un tema central.

Hay varias cuestiones, lo que es la evasión de los ricos, el problema mayor que tenemos es que sigue habiendo una porcion importante de activos en el exterior no declarados. Un problema que, básicamente, es un tema de cooperacion internacional, de intercambio de informacón y de revisar la mochila de los que suben a Buquebus (risas). No hay mucho más, pero diría que es el problema mayor.

Pero en toda la actividad económica hay situaciones de fraude, en las exportaciones pero también dentro de la Argentina se subdeclaran operaciones, en sectores más y menos formalizados. AFIP tiene un estudio bastante detallado de eso que se llama la brecha fiscal: analiza esa evasión dónde está, en qué sector y en qué tipo de empresa, para poder dar un combate más inteligente. No me parece que tengamos un problema tan serio en ese tema, como sí lo tenemos en la subdeclaracion de activos en el exterior.

Argentina tiene una estructura económica muy concentrada pero, a la vez, muchas pymes en serias dificultades de subsistencia hace años. ¿Cómo contemplan la situación de las pymes frente a la política tributaria?

En realidad, el tema pyme es transversal a muchas políticas tributarias. Se fueron incorporando prácticamente todas las que pudimos. Puntualmente, respecto a todos los regímenes de retención y percepción con medios de pagos electrónicos, estamos tratando que tanto AFIP como las provincias tengan un tratramiento diferencial beneficioso para las pymes. Basicamente, que no le retengan. Con la Ley de Solidaridad también incorporamos un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Y ahora en la modificación del impuesto a las ganancias de las sociedades con un esquema novedoso, totalmente innovador, le bajamos el impuesto a las pymes que son empresas que tengan una ganancia imponible de dos millones de pesos.



Otro decreto, también especifico para pymes, es la eliminación del derecho de exportación (retenciones). Todas las empresas que exportaron menos de tres millones de dólares el año pasado, o que directamente no exportaron, este año no pagan derechos por los primeros 500 mil dólares y pagan la mitad de la tasa por los siguientes 500 mil. Para tener una idea, el 50% de las exportaciones de vinos son de empresa que entran en esta categoría, y el otro 50% son solamente tres empresas. Hay mucho empleo y mucha densidad de pymes en ese nivel de exportadores.

Es una forma tambien de dar un beneficio a un sector dinámico, que crea empleo, es federal, y aparte es una forma de incentivar desde la base. Pensemos que lo que es autoempleo, trabajo informal, esta afuera del sistema tributario, y una forma que de a poco se vaya incorporando es de esta forma.

¿Cuáles señalaría como prioridades de la política tributaria?

Nosotros tenemos objetivos muy claros desde el primer día. El primero es buscar un sistema tributario más progresivo, que es de algún modo hacer todo lo contrario de lo que hizo la reforma de 2017. Si uno mira hoy toda esta discusión en Colombia, que empezó con un intento de reforma tributaria y está terminando bastante mal, ve que allá se quiso hacer todo lo contrario de lo que nosotros estamos haciendo acá. La reforma era aumentar el IVA, que obviamente nosotros no lo tocamos, y de hecho reimplantamos el tema de la deducción del IVA para los que tienen la AUH y demás. Ellos hicieron al revés con Ganancias y personas humanas, ampliaron la base de personas que están alcanzadas por el impuesto.



Nosotros dijimos: una persona que gana 80 o 90 mil pesos de salario bruto obviamente para nosotros no es una persona que tenga que pagar Ganancias. De esa forma, dejamos un impuesto que es muy progresivo, que lo va a pagar solamente el 7% de aquellos que tienen un ingreso permanente (jubilados y trabajadores en relación de dependencia). Y le damos además validez política o sustentabilidad a un impuesto que, para nosotros, es un buen impuesto.

Una segunda cuestión en la que vamos a contramano de la reforma de 2017 es que definimos que necesitamos tener un Estado que no reduzca el gasto público. No estamos con esa idea de que "achicar el Estado es agrandar la Nación (slogan publicitario de la última dictadura), es algo que nos quedó con la historia de hace 40 años. Por concepción ideológica, pero además por concepción del desarrollo económico, del rol del Estado, nosotros no creemos en eso.



Pero la reducción del déficit constituye lo que el ministro Guzman define como meta...

Es que si tenemos un déficit, necesitamos recuperar la recaudación para tener un Estado que no esté mendigando al Banco Central "dame emisión" o al mercado "dame deuda". Entonces, un rol de la política tributaria es recuperar esa recaudación a través de impuestos progresivos. Y lo que hizo la reforma de 2017 es justamente bajar impuestos, sobre todo impuestos que son muy progresivos. Bienes Personales, el más progresivo de todos, la idea de Macri era eliminarlo, Nosotros, en cambio, le pusimos un aumento bastante importante, porque con la ley de solidaridad volvimos a la alícuota de 1,25 por ciento. Estábamos en 0,25 con la reforma de 2017, y le agregamos además una sobrealicuota para los bienes en el exterior. La recaudacion aumento mucho, del 0,15% del PBI en 2019 al 0,75, es decir que se multiplicó por 5.

Ahora sí, volvamos a los objetivos de la política tributaria.

El tercer elemento de la politica tributaria es una idea que siempre Martin Guzman menciona, y es que hay una visión de desarrollo por detrás. No es cuestion de ordenar la economia, estabilizar sino que necesitamos una economía dinamica que innove, que tenga crecimiento de la productividad porque es la forma de generar empleo. Que haya una industria que genera empleo y no una economia primarizada. El modelo de Macri era Australia, una economia absolutamente primarizada y sin industria. La idea del ministro es que necesitamos generar ese sector productivo vibrante y el sistema impositivo tiene que acompañar ese desafío. Y el lugar de las pymes es central. Es central apoyar ese sector, apoyar a los sectores transables, a los que producen y exportan bienes.

Y el cuarto elemento, que es muy importante tambien para nosotros, sobre todo en un esquema federal, necesitamos que el sistema sea más armónico. O sea que haya mayor simplicidad y coordinación entre las provincias y la relación entre Nacion y provincias.



¿Las retenciones son un instrumento útil para evitar el traslado de los precios externos al mercado interno? ¿O perdieron eficacia en ese sentido?

Lo que te permiten las retenciones es tener un precio más bajo, pero tiene muchos limites para corregir la volatilidad. Si aumentan mucho el precio de los alimentos, tiene limites por la propia ley, no puedo aumentar todo lo necesario para que me refleje ese aumento. Pero gracias a las retenciones seguimos teniendo alimentos más baratos, y también como costo primario e insumo de otros sectores, que los que tienen otros países.