Unos diez mil voluntarios, de los 80.000 seleccionados originalmente para los Juegos Olímpicos de Tokio, renunciaron a ser parte de la cita japonesa, que se pondrá en marcha en 51 días, informó este miércoles el Comité Organizador.

"No hay dudas de que la principal causa para esta deserción masiva de voluntarios responda a los temores de contraer Covid", explicó Toshiro Muto, director ejecutivo de los Juegos quien, dijo, no se verán afectados a pesar de esta situación. "Creo que hay gente a la que se le dificulta participar en las actividades con el nuevo calendario, pero creo que no tendremos problemas", completó el dirigente.

El gobierno enroló a otros 30.000 voluntarios, algunos de los cuales también renunciaron aunque se desconoce cuántos serían, tras haber seleccionado inicialmente a 80.000 sobre un total de 200.000 inscriptos.

Los voluntarios que desertaron representan poco más del doce por ciento de ese total de personas que estarán destinadas a tareas de asistencia a los atletas y espectadores, así como a controlar los accesos y a cuestiones vinculadas con la seguridad y la logística de las citas olímpica y paralímpica. Los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados el año pasado por la pandemia de coronavirus, se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, luego de un acuerdo alcanzado entre el COI y el Comité Organizador Local (COL).