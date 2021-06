Agustina Fontenla, una de las participantes más queridas de Bake Off, murió durante la madrugada de este jueves por complicaciones de su cuadro de coronavirus. La joven de 31 años había sido trasladada a Viedma, provincia de Río Negro, donde permanecía internada en terapia intensiva en una clínica privada.

La noticia fue confirmada por la familia de Fontenla a través de un comunicado que difundió vía una empresa de sepelios. “Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación”.

Fontenla, de profesión abogada, se hizo conocida el año pasado cuando se emitió Bake Off, el reality gastronómico de Telefé, y fue una de las participantes más queridas por el público. La joven llegó a ser semifinalista del certamen de pastelería, pero no logró pasar a la final que enfrentó a Samanta Casais y a Damián "Pier" Basile, quien finalmente se consagró como ganador después de que se descubriera que su contrincante no era pastelera amateur.

"La verdad que me llevé la mejor impresión de los participantes. Hice una amistad enorme con todos ellos. El jurado, divinos. Son todos súper profesionales. Son unos genios. Uno piensa por ahí que te van a retar, que se van a poner en bravos y la verdad es son muy copados. Te daban un montón de tips y consejos en todo momento", dijo Fontenla sobre su participación en el reality.

A pesar de no haber ganado, Fontenla lanzó su propio emprendimiento, “Arte y azúcar”, donde se dedicaba a la pastelería. La joven, oriunda de Tucumán, se mudó con su familia a Río Negro a los 12 años, yrabajó en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), en la Defensoría del Pueblo de Río Negro, dio clases para aspirantes a cadetes de Policía y fue docente en la secundaria.

Sus compañeres de Bake Off la despidieron a través de redes sociales. "Tu magia queda en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. Hermosa persona como pocas", escribió Agustina Guz.