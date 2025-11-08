La Cámara Penal de Santa Fe confirmó por unanimidad el fallo judicial que condenó al docente Juan Trigatti a 12 años de prisión por delitos contra la integridad sexual de cinco alumnas de cinco años de un jardín de infantes de la capital provincial. Ante esa decisión, Fiscalía y querella pidieron la prisión preventiva del sentenciado hasta tanto el fallo quede firme, para lo que se espera fecha de audiencia. El caso generó gran repercusión en 2021, cuando se denunciaron los hechos, ya que el imputado era docente de educación física en el jardín de infantes perteneciente al Arzobispado local.

El juicio se desarrolló el año pasado, con los fiscales Jorgelina Moser Ferro y Matías Broggi como acusadores, junto a la abogada Carolina Walker como querellante. El fallo de primera instancia absolvió al profesor de educación física del jardín Ceferino Namuncurá, de la ciudad capital. Ocho meses después, tras la apelación presentada por la Fiscalía y la querella, la Cámara Penal revocó la absolución y dictó la condena.

Tras ello, se abrió una nueva instancia solicitada por la defensa del acusado, en relación a la apelación horizontal, para que un nuevo tribunal de la Alzada revise la sentencia. Ante ello, ayer se conoció el veredicto de los jueces Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, que ratificaron la condena impuesta.

El fallo expresa que los agravios de la defensa fueron "infundados”. Al analizar los planteos sobre la valorización de la prueba, rechaza la teoría de la "inoculación del relato" o "fabulación" -usada como argumento desincriminante-, al sostener que la defensa "no produce un agravio (en la apelación) que supere la mera disconformidad". Agrega más adelante que "hay un basamento compatible con estereotipos" y que "no hay elementos sobre la existencia de dicha sugestión o inoculación", en los relatos.

Por el contrario, destaca lo analizado por el tribunal sentenciante en cuanto a la valoración del testimonio de las víctimas y apunta a los estándares de perspectiva de género y de niñez. "La perspectiva de género en materia jurisdiccional se vincula con una mirada, una obligación que incumbe a todos los operadores judiciales en el proceso penal, que implica dejar de lado los estereotipos, no reforzar visiones y/o prácticas discriminatorias respecto de la mujer. En la singularidad del caso que nos ocupa, se le suma la perspectiva de vulnerabilidad y de niñez, dadas las condiciones de las víctimas", dice la resolución.



El profesor fue condenado por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en cuatro oportunidades y un hecho de abuso simple, ambos agravados por su condición de docente a cargo de la educación de las víctimas".

"Les creyeron", expresó Walker desde la querella. "Porque cuando una niña habla, no miente. Miente el sistema cuando no la escucha. Este fallo marca un precedente: la palabra de las niñas tiene valor probatorio, y debe ser escuchada con perspectiva de niñez y de género, sin prejuicios ni estereotipos", escribió en las redes sociales de su estudio.

Para la querella, la resolución tiene una "relevancia institucional", en cuanto a que "consolida la posición jurisprudencial que sostiene que el testimonio de las niñas, tomado con garantías en cámara Gesell, constituye prueba suficiente cuando es coherente, persistente y no se advierten motivaciones espurias". Además, valoraron que "reafirma la responsabilidad del sistema judicial en prevenir la revictimización y garantizar procesos con enfoque de derechos y perspectiva de género".

También destacaron desde la querella que el fallo "enfatiza la necesidad de juzgar con debida diligencia reforzada, conforme los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino (Cedaw, Belém Do Pará, Corte IDH), reconociendo que la violencia sexual contra niñas en contextos educativos exige respuestas judiciales firmes y reparadoras".

En tanto, desde la Fiscalía señalaron que “este segundo tribunal de camaristas confirmó lo que desde un principio sostuvimos desde el MPA acerca de la responsabilidad penal de Trigatti como autor de abusos sexuales en perjuicio de niñas que fueron sus alumnas”. En ese sentido, plantearon que “en primera instancia se había hecho una interpretación fragmentada de los elementos que acreditan la atribución delictiva. Habían sido analizados de manera aislada y en base a criterios diferentes”.

Y destacaron otro tramo del fallo: “Comparto el fundamento del tribunal pluripersonal de apelación donde se hace una crítica de los métodos aplicados por el tribunal de juicio para evaluar los testimonios de una manera que, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales no sólo de Cámara, sino también de Corte Nacional, Provincial y CIDH, resulta desajustada con el marco legal convencional, en tanto reproduce y se basa en estereotipos inadmisibles, y no en prueba objetiva”.

Los fiscales indicaron que “el condenado cometió los ilícitos en el marco de clases de Educación Física que impartía en un jardín de infantes, en 2021”. Según precisaron, “vulneró la integridad sexual de cinco niñas que pertenecían a diferentes turnos y divisiones del establecimiento educativo”. “Trigatti aprovechó su posición de autoridad y propuso juegos que le permitieron acercarse físicamente a sus alumnas y concretar los abusos".

Según recordaron, la investigación penal se inició "a partir de denuncias radicadas por familiares de las víctimas, luego de que ellas lograron hablar sobre sus padecimientos”, valoraron.