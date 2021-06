El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri no se presentará a la audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones de Rosario, en la que se discutirá la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal que impide imputar a un legislador sin el previo desafuero de la cámara legislativa a la que pertenece.

Mediante un escrito dirigido al juez de Cámara, José Luis Mascali, Traferri adelantó que no asistirá a la audiencia argumentando que no es parte en las actuaciones ya que no está imputado en la causa. Uno de sus acusadores, el fiscal Luis Schiappa Pietra explicó que ante a la negativa del senador a ir a la audiencia el juez le asignó un defensor oficial. El fiscal agregó que la misma se hará igual. Luego el camarista resolverá. La audiencia convocada por el juez Mascali es clave para el avance de la investigación ya que, si resuelve la inconstitucionalidad del artículo 27 de CPP, se debería convocar a una audiencia para que Traferri, finalmente, sea imputado.

Schiappa Pietra señaló que el juez pretendía escuchar “a todas las partes para resolver la cuestión y como una de las partes (por Traferri) no quiere venir decide poner un abogado para que lo represente. Lo que intenta hacer el juez es que acuda un abogado defensor para poder celebrar la audiencia con la contraparte. No sé cómo va a terminar esto". Si bien hasta el momento no hay fecha establecida para la concreción de la audiencia, el objetivo de la misma es que el juez escuche a todas las partes involucradas antes de resolver la cuestión.

“La causa judicial mientras tanto sigue avanzando. Tenemos varias actuaciones por delante. Esperemos que después de algunas demoras causadas por la pandemia y las restricciones, se reanude la agenda de audiencia y se pueda avanzar con las imputaciones. Son varias las acusaciones. Respecto del senador Traferri hay cuestiones que están demoradas porque estamos sujetos a la resolución del tribunal para ver si se lo puede imputar o no”, agregó el fiscal.

El juez Mascali debe expedirse en el marco de la apelación que presentaron los fiscales al fallo en primera instancia de la jueza Eleonora Verón, quien rechazó el planteo de inconstitucionalidad. Los integrantes del MPA recurrieron a la Justicia luego del revés obtenido en el Senado provincial donde fue rechazado el pedido de desafuero de Traferri.

Los fiscales Edery y Schiappa Pietra encabezan una investigación que busca desarticular una organización criminal dedicada al juego clandestino. Según aseguran los funcionarios de la fiscalía, el senador Traferri tiene supuestos vínculos con bandas criminales. Edery y Schiappa Pietra están convencidos de que cuentan con elementos suficientes como para sospechar firmemente de que Traferri pudo haber delinquido.

A esa conclusión llegaron tras la investigación que realizaron sobre los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, actualmente imputados y camino a juicio oral por asociación ilícita. El primer elemento que remarcan los fiscales es el hecho de que Traferri dijera que conoció al líder del juego clandestino de Rosario, Leandro Peiti, hace un año, cuando existen evidencias de que ya mantenían algún tipo de contacto desde 2017. Desde ese año, existen conversaciones telefónicas que -según los fiscales- prueban que Traferri mintió.

"El senador tenía llamadas telefónicas con Peiti al menos desde el mes de abril del año 2017, cuando precisamente el 29 de ese mes se registran llamadas telefónicas por línea entre Traferri y Peiti", afirman los fiscales. Según Edery y Schappa Pietra, "Peiti lo llama a Traferri y mantienen una conversación de 44 segundos. En ese momento a Traferri lo toma la antena de celulares de San Lorenzo (donde está su oficina) y a Peiti lo toma la antena de Jorge Newbery (donde está su casa). A partir de ese momento las conexiones móviles de antenas lo ubican a Peiti trasladándose hacia Ricardone y al senador, a las 18.16 ,en esa misma localidad... Todo ello nos hace afirmar definitivamente que Peiti y Traferri hablaron en ese momento y que muy probablemente, analizado desde la lógica y el sentido común, se hayan reunido en la localidad de Ricardone".